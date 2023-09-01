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Birçok hastalığa deva! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz... Abone Olun

Birçok hastalığa deva! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz... Sağlıklı beslenmek için tüketilmesi gereken besinlerden biri de nohuttur. Pek çok faydası bulunan nohutun suyu da sağlık açısından oldukça önemli. Nohutu bir gece suda bekletip o suyu için, bakın neler oluyor…

ensonhaber.com Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, sıcacık bir nohut yemeği tüm aileyi sofraya toplamanın keyfini yaşayan birçok kişi vardır. Sağlık açısından önemli bir yere sahip olan nohut, en az lezzeti kadar faydalarıyla da dikkat çekiyor. Birçoğumuz ise evde nohut pişirirken ıslatılan suyu lavaboya döküyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Aslında nohut suyunun pek çok sağlık faydası içerdiği ortaya çıktı. Uzmanlar bu konuda uyarı yapıyor. Siz de bu içeriği okuduktan sonra nohut suyunu bardak bardak içeceksiniz. İşte nohut suyunun faydaları… Nohut suyu içmenin faydaları Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklardan koruyucu etkisi vardır.

Romatizmal ağrılara iyi gelir. Bel ve kas ağrılarında tedavi edici özelliği vardır.

Ağız içinde oluşan yaralara gargara yapıldığında oldukça iyi geldiği söylenmektedir.

Aç karnına içilen nohut suyunun bağırsakları aynı zamanda da bağırsak içinde yer alan kurtçukları temizlediği bilinmektedir.

Cilt hücrelerini yeniler, cildin gençleşmesini sağlar.

Erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.

Nohut suyunun hızlı bir şekilde yara iyileştirici ve hücre yenileyici özelliği vardır.

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