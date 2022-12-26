Birkaç dakikada gaz ve şişkinlikten kurtarıyor! Bu iki çayı denemeyen pişman...

Birkaç dakikada gaz ve şişkinlikten kurtarıyor! Bu iki çayı denemeyen pişman...

Asitli içecekler, işlenmiş yiyecekler veya bazı baklagil veya lahana türlerine ait yemekler, şişkinliğe neden olabiliyor. Bu durumdan ise nane ve papatya çayı sayesinde kurtulmanız mümkün.

Hem kış aylarının getirdiği hastalıklar hem de fazla yemenin getirdiği şişkinlik ve gaz...

Bu üç vücudu yoran etkiden kurtulmak için sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı içecekler tüketmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Sağlıklı besinler ve içecekler, vücuda kaybettiği vitaminleri geri kazandıracaktır.

Özellikle ağır yemekler yediğimiz zaman içtiğimiz sağlık deposu içecekler sayesinde, yorulan mide kendisine gelecek. Gaz ve şişkinlikten kurtaran içeceklere ise bitki çaylarını örnek verebiliriz.

Her bitk, çayının ayrı ayrı lezzetleri ve özellikleri var. Bazıları kalbe, bazıları mideye, bazıları zihnimize iyi geliyor.

Nane ve papatya çayı ise gaz ve şişkinlik gibi sorunlardan kurtulmamızı ve bunlarla kolayca baş etmemizi sağlıyor.

Tek tek faydalarını ele aldığımızda ikisinin de vücu için bulunmaz bir nimet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Nane ve papatya çayı sayesinde hem şişkinlik ve gazdan kurtulacaksınız hem de geceleri rahat bir uyku çekmenin zevkine varabileceksiniz.

Nane çayı

Uzmanlara göre; nane çayını içtikten sonra şişkinlikten kurtulmanız 30 ila 60 dakika arasında gerçekleşiyor. Çünkü nane çayı şçeriğindeki mentolün spazm çözücü etkis sayesinde sindirim sistemini rahatlatır.

Stresi azaltarak, sakinlik hissi verir.

Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır.

Cvitamini içerir ve sinüzite iyi gelir.

Mide ekşimesine iyi gelir.

Boğaz kuruluğunu giderir.

Papatya çayı

Uzmanlara göre; papatya çayının etkisi, 35 ila 45 dakika içinde kendisini göstererek şişkinlikten kurtulmanızı sağlayabilir. Uzmanlar, günde iki bardak nane çayı ve üç bardak papatya çayının yine etkili olabileceğini dile getiriyor.

Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.

Adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi ve şişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir.