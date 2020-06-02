Bisiklete binmek sağlıklı ve dinç kılıyor

Şehrin trafiğine sportif bir araçla çözüm sağlamak için bisikletle ulaşım yapmayı alışkanlık haline getirenler, aynı zamanda beden ve ruh sağlıklarını da destekliyor.

Koronavirüs salgını öncesini düşündüğümüzde, büyükşehirlerde bir yerden bir diğerine ulaşmanın zamanımızın büyük bir kısmını aldığını söyleyebiliriz. Özellikle işe gidip gelirken, günümüzün birkaç saati yollarda ve trafikte geçiyor.

TRAFİK, BEDENSEL VE RUHSAL YORGUNLUĞA YOL AÇIYOR

Normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde, her an aynı sorunlarla karşılaşabiliriz. Durak ve taşıtlardaki yoğunluk da cabası. Uzmanlara göre, trafik keşmekeşinin ortasında kalmak bir bedensel ve ruhsal yorgunluk sebebi.

ARAÇTA TEK BAŞINA SEYAHAT ETMEK TRAFİĞİ KATLIYOR

İnsanları trafikte, çoğunlukla araçlarında tek başına seyahat ederken görüyoruz. Bu da trafiğin yoğunluğu ve çilesini artıran etmenlerden birisini oluşturuyor.

BİSİKLET, ÖZGÜRLÜK DEMEK

Tam bu noktada ulaşımda bisiklet kullanmak alışkanlığı, trafik yoğunluğunu giderebileceği gibi insan sağlığını da koruyan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bisiklet kullanmak kişiye ulaşım kolaylığı ve özgürlüğü sağlıyor.

KATLANIR BİSİKLETE TALEP ARTTI

Son yıllarda katlanır bisiklete talebin artması, bu konudaki isteğin bir uzantısı. Bisiklet iskeleti gövde ve gidon boğazı gibi belirli noktalarından katlandığı için taşıma kolaylığı sunuyor. Üstelik kapladığı küçük hacim sayesinde daha ergonomik bir yapıya sahip. İstediğimiz takdirde bu tür araçlarla metro, tramvay hatta otobüse bile rahatça binilebilir. Hem istenilen yere gidilip hem de spor yapma imkanı sağlar.

ÇEVRE DOSTU BİSİKLET TERCİH EDİLMEYE BAŞLADI

Bugün dünya ülkelerinin büyük kısmında bisiklet kullanımı oldukça fazla. Bisikletin, sadece ulaşım kolaylığı ve spor yapma aracı olması gibi faydaları haricinde çevre dostu olması da bunda önemli bir unsur.

DİNAMİK VE DİNÇ GÖRÜNMEK İÇİN BİSİKLET İDEAL BİR ARAÇ

Bisikletin sağlığımıza olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Vücudun tüm organ ve kaslarının çalışmasını sağlıyor. Stresi azaltıyor. Kilo vermeye katkı sağlıyor. Bağırsak düzenine yardımcı oluyor. Daha dinamik ve dinç görünmeyi sağlıyor.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI

Bisikletin, çocukların kemik ve kas gelişimine yardımcı olduğunu çok daha önceden biliyoruz.

“E o zaman ne duruyoruz, haydi asılalım pedala.”