Böbrek ağrısı sıkça sırt ağrısı ile karıştırılabilir

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, sıklıkla sırt ağrılarıyla karıştırılan böbrek hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Böbrekler karnın arka duvarında, belin iki yanında yer alır. Ortalama 10-12 santimetre boyunda ve 120-160 gram ağırlığındadır. Kuru fasulye tanesi biçiminde olan iki adet böbreğin üst tepesinde kana önemli hormonlar salgılayan birer böbreküstü bezi yer alır. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, böbrek ağrıları ve böbrek sağlığını koruma hakkında açıklamalarda bulundu.

BAŞKA AĞRILARLA KARIŞTIRILABİLİR

Böbrek ağrılarının karıştırılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mocan, “Damar yapılarındaki değişiklikler böbreklerimizde deformasyona yol açabilir. Tansiyonumuzdaki iniş çıkışlar böbrek fonksiyonlarımızı etkileyebilir. Böbrek ağrısı sıkça sırt ağrısı ile karışabilir. Ağır kaldırma sonrasında oluşan sırttaki kas ağrıları, daha aşağıda hissedilir. Böbrek ağrıları ise, daha yukarıya belimize vurur ve derinde hissedilir. Ağrı keskindir. Böbrek yetmezliklerinde ise böbrek ağrıları görülmez. Çok sinsi ilerleyebileceği için fark etmeden böbrek yetmezliğine girebiliriz. Sistemik hastalıkların hepsi şeker hastalığı, hipertansiyon, damar sertliği ile giden kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bağışıklık bozuklukları vs. hepsi böbreklerde hasarla seyredebilir. Hipertansiyon özellikle de kontrolsüz hipertansiyon, şeker hastalığından sonra böbrek hastalığının en önemli nedenidir. Bu nedenle tüm vücudu ilgilendiren bu hastalıklar da böbreklerimizi de mutlaka kontrol ettirmemiz gerekir. Kronik böbrek hastalığı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemidir. Tüm dünyada yaklaşık 850 milyon, ülkemizde ise 9-10 milyon kişinin çeşitli evrelerde böbrek hastalığının olduğu bilinmektedir.” şeklinde konuştu.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

Tek böbreği olanlara dikkat çeken Prof. Dr. Mocan, “Tek böbrekle ömür boyu sorunsuz yaşamak mümkündür, fark edilmeyebilir. Tek böbrekli bir şahsın başına gelebilecek en önemli sorun, tansiyon yükselmesidir. Bu nedenle tek böbreği olduğunu bilen bir kişi tuzdan uzak durmalı ve tansiyonunu kontrol altında tutması gerekir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mocan, böbrek sağlığı için yapılması gerekenleri şöyle açıkladı: “Bol su içmeliyiz. Bir günde ortalama 3 litre su rahatlıkla içilebilir. Gereksiz ağrı kesici kullanımından kaçınmamız gerekir. Özellikle yaşlıların buna da fazla dikkat etmesi gerekir. Belirli bir yaşın üstünde (45-50 üzeri) et-tavuk gibi saf proteinli gıdalardan uzak durmalıyız. Sebzeli yemeklere ağırlık vermeliyiz. Tansiyonumuzu 120/80 mm/ hg civarında tutmalıyız. Yağlı, kolestrolü yüksek yiyeceklerden kaçınmalıyız. Bademcik ve boğaz iltihabı yapar. Boğazdaki enfeksiyonların tedavisini hızla yaptırmalıyız. Orta yaşlarda 2 yılda bir, 65 yaşından sonra senede bir böbrek testlerini (üre, kreatinin, tam idrar, ürik asit) yaptırmalıyız. İdrar yolu enfeksiyonlarını yakın takip etmeli ve hekim kontrolünde tedavi ettirmeliyiz. Bel ağrısı varsa mutlaka böbreklerimize de baktırmalıyız.”