Böbrek Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi Kullanımı

Robotik cerrahi özellikle böbrek kanseri tedavisinde oldukça yaygındır çünkü en tehlikeli ve riskli operasyonlardan biridir.

Üroloji sorunlarında robotik cerrahi yöntemlerine fazlasıyla başvurulur ve bu operasyonlardan destek alınır. Robotik cerrahi özellikle böbrek kanseri tedavisinde oldukça yaygındır çünkü en tehlikeli ve riskli operasyonlardan biridir. Böbrek kanserinde, tümörün böbreğin tamamında mı yoksa belirli bir bölümünde mi olduğu tespit edilir ve sonrasında açık veya kapalı operasyonlardan biri tercih edilir. Hastalara robotik mi yoksa laparoskopik yöntem mi uygulanacağına muayene sonrasında karar verilir. Genel olarak robotik cerrahi yöntemi çok daha başarılı ve etkili bir yöntemdir.

Böbrek Kanserinde Robotik Cerrahi Tedavisinin Avantajları

Robotik cerrahi yöntemleri son derece avantajlı ve etkili yöntemlerdir. Bu yöntemlerin son yıllarda özellikle üroloji rahatsızlıklarında çok fazla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Başarı oranının çok yüksek olması, operasyonun daha az riskli olması ve özellikle iyileşme sürecinin daha kısa olması sebebiyle çok daha avantajlı bir yöntemdir. Bunların dışında genel olarak böbrek kanseri tedavisinde robotik cerrahi tedavisinin avantajları aşağıdaki gibidir;

Öncelikle operasyonda küçük kesiler oluşturulur ve bu kesiler sayesinde hem operasyonu gerçekleştiren cerrahi ekip daha rahat çalışır hem de hasta çok daha rahat eder.

Bu küçük kesikler kolay iyileştiği için, hasta hem hastanede kısa sürede kalınır hem de çok hızlı bir şekilde iyileşme sağlanır.

Robotik cerrahi operasyonlarda daha az kanama olur ve bu durumda da özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan bireyler de operasyondan yararlanabilir.

Robotik cerrahi operasyonlarda genel olarak bölgedeki canlı dokuya çok daha az hasar verilir ve bu da yine hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Hangi Durumlarda Robotik Cerrahi Yöntemi Tercih Edilir?

Genel olarak robotik cerrahi yöntemi, açık ameliyatlardan daha avantajlı olsa da her durumda bu yönteme başvurulmaz. Bu yönteme, böbreğin belirli bir kısmı alınmak istendiğinde veya sadece kanserli doku alınacağı zaman başvurulur. Ayrıca bu operasyonda böbrekteki tümör başka dokulara sıçramamış olmalıdır. Ancak bu şekilde tercih edilebilir. Böbreğin tamamen alınması gereken operasyonlarda, kapalı robotik operasyonlar çok mantıklı değildir. Bunun yerine kişilere laparoskopik operasyonlar yapılır.

Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Robotik böbrek kanseri ameliyatı nasıl yapılır merak edenler için detaylı bilgi vermek istiyoruz. Hasta robotik cerrahi yöntem için uygun olduğunda operasyon için uygun hale getirilir. Öncelikle operasyonda genel anestezi uygulanır. Hastanın karın bölgesinde robotik kollar için 4 adet yaklaşık 1 cm çapında kesikler oluşturulur. Bu kesilerin içinden robot kolların ulaşabilmesi sağlanır. Kollar direkt olarak kesilerden sokulmaz. Bunun yerine daha ince ve özel aparatlar kullanılır. Robotik sistemler, aparatlara bağlanarak dışarıdan cerrah tarafından kontrol edilir. Aynı aparatlar sayesinde böbrek kanseri bölgeden özel bir poşete konulur. Sonrasında kesilerden biri genişletilir ve kanser çıkarılır.

Klasik (Açık) Ameliyata Göre Farkları Nelerdir?

Robotik böbrek kanseri operasyonu, klasik veya açık böbrek kanseri ameliyatlarından oldukça farklıdır. En önemli fark operasyon sırasında oldukça küçük kesilerin açılması ve bu kesilerden girilmesidir. Açık operasyonlarda oldukça geniş kesiler oluşturulur ve bu hem operasyonu gerçekleştiren ekibin işini zorlaştırır hem de hastanın iyileşme sürecini yavaşlatır. Robotik cerrahi operasyonlarda ise iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Ayrıca operasyondan sonra kişilerin ameliyat bölgelerinde oldukça küçük hatta belli belirsiz izler kalır.

Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatının Riskleri

Başarı oranı oldukça yüksek olan ve minimum seviyede riske sahip olan robotik cerrahi operasyonlarda tek risk anesteziye bağlı oluşabilecek risklerdir. Bu risk her cerrahi operasyonda vardır. Genel olarak herhangi bir sorun yaşanmaması ve anesteziye bağlı herhangi bir risk oluşmaması için hasta anestezi hekimi tarafından incelenir ve değerlendirilir. Bunun dışında operasyonun başka riski yoktur.

Operasyon sırasında eğer böbreğin tamamının alınması gerektiği gibi bir durum ortaya çıkarsa mecburen açık ameliyata dönülebilir. Tabi bu durum çok nadir olarak görülen komplikasyonlardan biridir. Genel olarak bilinen veya sıklıkla karşılaşılan başka herhangi bir komplikasyon yoktur.

Robotik böbrek kanseri operasyonu hastanın durumuna ve tümörün boyutuna bağlı olarak gerçekleşen bir tedavidir. Tedavinin süresini belirleyen en önemli faktörlerde genel olarak bunlardır.

Böbrek kanserinde robotik cerrahi kullanımı genel olarak son derece etkili ve tercih edilebilir yöntemlerden biridir. Tecrübeli bir doktor tarafından yapıldığında çok daha etkili sonuçlar elde edilebilecektir.