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    Böcek ısırıklarını anında yok ediyor! Mısır püsküllerini çöpe atmayın....

    Mısır yedikten sonra kabuğunda kalan lif benzeri sarı püskülleri atmayın. Bu püsküllerin çayı, birçok hastalığa ve soruna derman oluyor. Çöpe atmadan önce faydalarına mutlaka göz gezdirin.
    • 29.11.2022 - 12:04
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    Böcek ısırıklarını anında yok ediyor! Mısır püsküllerini çöpe atmayın....

    Sofralarımızdan ve yemeklerimizden eksik olmayan mısır sevmeyen yoktur.Herkesin severek tükettiği bir besindir ve faydaları ile öne çıkar.

    Tuzlu tuzlu yiyen veya yemekleri için kullananlar, mısırın faydalarının da farkında olanlar aslında. Ancak bazen bu faydalar yok sayılabiliyor.

    Mısır sadece lezzeti ile değil faydaları sayesinde de gönüllerde raht kuran bir besin. Yüksek lif içeriğine sahip olan ve formda kalmamızı sağlayan mısır, günlük tüketime de oldukça uygun.

    Formda kalmak isteyenlerin diyet listelerine yazması gereken mısır, toksinlerin de kolayac vücuttan atılmasını sağlıyor. Zararlı toksinlerin vüuttan atılması da sağlığımıza katkı sağlıyor.

    Patlatılarak, haşlanarak ya da közlenerek tüketilen mısır, görme yetisine d ebüyük katkılar sağlıyor. Hayati konularda kişinin sağlığını olumlu anlamda etkileyen mısır, püskülleriyle de öne çıkıyor.

    Yedikten sonra çöpe attığımız mısır püsküllerinin faydaları saymakla bitmiyor.Özellikle mısır püskülü çayı, mısırdaki faydaları bile ikiye katlıyor.

    Bu nedenle mısır püsküllerini çöpe atmadan önce faydalarına bir göz atın ve nasıl kullanabişeceğinize bakın.

    Mısır püsküllerinin çayını içmek istemeyenler ise faydalarını gördükten sonra bu kararlarından vazgeçebilir.

    Mısır püskülü çayının faydaları

    Yüksek oranda potasyum içeren mısırn püskülleri ve çayı, kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Günümüzde birçok insanın yaşadığı kalp problemlerine şifa olması için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

    Hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Deforma olmuş hücreleri onarıyor ve vücudun yeniden ayağı kalkmasını sağlıyor. Bu da kişinin yeniden kendisini dinç ve sağlıklı hissetmesi anlamına geliyor.

    Böcek ısırıklarını anında yok ediyor! Mısır püsküllerini çöpe atmayın.... #1

    C vitamini açısından da zengim olan püsküller, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.Güçlü bir bağışıklık sistemi ise kış hastalıklarına yakalanmadan keyifli bir dönem anlamına geliyor.

    Mısır püskülü çayının içeriğindeki K vitamini kanamayı kontrol eder. Özellikle doğum yapacak kadınların bu çaydan bol bol tüketmesi gerekiyor.

    İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı, böbrek taşı ve idrara çıkarken ağrı gibi böbrek problemlerinin tedavisinde mısır püskülü çayı bulunmaz bir nimet diyebiliriz.

    Böcek ısırıklarını anında yok ediyor! Mısır püsküllerini çöpe atmayın.... #2

    Sinek ve böcek ısırıklarından kaynaklanan kaşıntı ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bu sorunların kolayca giderir. Sık sık sineklerle başı belaya girenler, bu çayın tadına bakmak için geç kalmamalı. Ayrıca ısırılan alan bu çayla yıkandığında kaşına kabarma gibi durumlar yaşanmaz.


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