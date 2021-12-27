Boğaz ağrısıyla baş etmenin 5 etkili yolu

Kış mevsiminde daha sık görülen boğaz ağrılarından muzdaripseniz, rahatsız edici belirtileri ortadan kaldırmaya ve iyileştirmeye yardımcı yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Boğaz bakteriyel enfeksiyonları kış aylarında çok yaygındır. Bu nedenle, kendinizin ve ailenizin sağlığı için buna hazırlıklı olmanız çok önemlidir. Hele ki, koronavirüs salgını halen tüm dünyada etknliğini sürdürürken!

Boğazda ağrılı bir kaşınma hissi, yutma güçlüğü, boyunda veya çenede şişmiş bezler, boğuk veya boğuk bir ses, boğaz bakteriyel enfeksiyonuna işaret eden belirtilerdir. Bu, ajite bir zihin durumuna yol açar ve böylece kişinin günlük yaşamdaki üretkenliğini etkiler. İşte, kış mevsiminde boğaz bakteriyel enfeksiyonu ile başa çıkmak için ipuçları;

1. SOLUNUM HİJYENİNİ KORUYUN

Solunum hijyeni, boğaz enfeksiyonunu önlemenin bir yoludur. Elleri sık sık dezenfekte etmek zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve enfeksiyonlu kişilerle güvenli bir mesafeyi korumak, birinin temiz kalmasına yardımcı olur. Düzenli egzersizler vücudun enfeksiyonla savaşmak için bağışıklığını artırmaya yardımcı olacaktır.

2. GARGARA YAPIN

İçinde bir tutam tuz bulunan ılık su, faringeal bölgedeki kan akışını düzenlemeye yardımcı olur. Bu, enfeksiyonu temizler ve vücudun özlem duyduğu rahatlamayı sağlar. Bu, evde kullanışlı olan bir boğaz enfeksiyonunu iyileştirmek için geleneksel bir yöntemdir.

3. BUHAR BANYOSUNU DENEYİN

Buhara tıbbi bir öksürük kesici veya lale gibi doğal bir madde eklemek, burun ve boğaz bölgesinin açılmasına yardımcı olur. Böylece tüm burun kanallarını tıkayan bir boğaz enfeksiyonundan muzdarip olduğunuzda büyük bir rahatlama olan kolayca nefes almaya yardımcı olur. .

4. SICAK VE YUMUŞAK GIDALARLA BESLENİN

Ilık sıvıların alınması vücudun nemli kalmasına yardımcı olur ve ayrıca enfeksiyonlu ve tıkalı boğazı biraz rahatlatır. Boğaz ağrısı, boğazda çok ağrılı bir cızırtı hissi verir ve üzerinden sert yiyeceklerin yutulması tavsiye edilmeyen bir şeydir. Bu nedenle, yumuşak yiyecekler ağrıya neden olmadan boğazdan kolayca geçecektir. Midede daha hafif olan yiyecekler tavsiye edilir.

5. ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN

Alkol ve sigara, vücudu iklim değişikliklerine ve çeşitli istenmeyen enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirerek bağışıklık sistemini zayıflatabileceğinden sağlığa zararlıdır. Bu nedenle alkol ve sigara tüketiminden uzak durulması tavsiye edilir.