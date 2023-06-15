Böğürtlen kökünün faydaları nelerdir? Böğürtlen kökü hangi hastalıklara iyi gelir? Böğürtlen kökünün faydaları saymakla bitmiyor. İşte birçok faydası bulunan böğürtlen kökünün faydaları ve iyi geldiği hastalıklar..

Böğürtlen kökü, böğürtlenin kökünden elde edilen bir özütdür. Böğürtlen, Rubus fruticosus ismiyle bilinen bir bitkidir.

Böğürtlen kökleri bazı hastalıkların tedavisi için tıbbi amaç ile de kullanılmaktadır.

Böğürtlenin kendisi kadar kökü ve yaprakları da faydalıdır. Birçok kişi, hastalıklardan korunmak ve bu hastalıkları doğal yollarla atlatmak için böğürtlen kökünü kullanıyor.

Peki böğürtlen kökünün faydaları nelerdir ve böğürtlen kökü hangi hastalıklara iyi geliyor?

Böğürtlen kökünün faydaları

- Stresi azaltır

- Antibakteriyel özelliği vardır

- Hazımsızlığa Bağlı Şişkinliği Hafifletir.

- İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Bağışıklığı güçlendiricidir

- Solunumu Rahatlatır, Öksürüğü Hafifletir.

- Kan şekerini dengeler

- Rahmi güçlendirerek yumurtalıkların korunmasını sağlar

- İştah açıcıdır

- Yanık ve yaraların iyileşmesini hızlandırır

Böğürtlen kökü kimlere tavsiye edilir?

Böğürtlen kökünün herhangi bir olumsuz etkisi görülmemiştir. Fakat olası sorunları ortadan kaldırmak için hamilelerin ve kronik ilaç kullanan kişilerin, böğürtlen kökünü kullanması tavsiye edilmez.

Eğer bir hastalığınız yoksa, gebelik şüphesi söz konusu değilse ve yakın zamanda herhangi ameliyat olmayacaksanız doktorunuzun onayı ile böğürtlen kökünü tüketebilirsiniz.