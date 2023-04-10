BOMBASTİK BİR İLAÇ: Limonun içerisine birkaç damla zeytinyağı damlatırsanız... Detaylar için tıklayınız! Limonun ve zeytinyağının faydalarını ayrı ayrı saysak, bitiremeyiz. Bu iki mucizevi ürün, bir araya gelince ise faydalarını iki katına çıkarmayı başarıyor ve hastalıkların üstesinden gelmeye de yardımcı oluyor.

Limon ve zeytinyağı...

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan limon ve zeytinyağı, sofralarımızdan eksik olmuyor.

Yemeklerimizin olmazsa olmazı olan bu iki besin, bize hastalıklarda da büyük faydalar sağlıyor.

Limonun olumsuz enerjiyi yatıştıran ve cilde parlaklık veren bir yanı var. Aynı şekilde zeytinyağı, yaraları bile onarmaya yardımcı oluyor.

Limon sirke ile bir araya gelince, nazar enerjisini de ortadan kaldırıyor. Aynı şekilde zeytinyağı, bir araya geldiği ürünlerle faydasını daha çok gösteriyor.

Bu iki ürünün bir araya gelmesine değinirsek;

1 kaşık zeytinyağı ve 10-12 damla limon suyu karıştırılıp aç karnına içilirse, karaciğerdeki bütün zehirler dışarı atılır ve cilt tertemiz olur.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara iyi gelen bu karışım, kış aylarını bu anlamda sorunsuz geçirmenize yardımcı olur.

Zeytinyağı içeriğinde E vitamini barındırırken limon ise sitrik asit bakımından zengindir. Bu iki maddenin karışımı ise vücutta biriken atık haline gelen toksitleri atar.

Limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini çözer. Yeme düzeninizi dengeler, ödem atmaya ve şişkinliğe iyi gelir. Bu nedenle diyet yapanların listesine eklemesi gereken bir karışımdır.

Mide asidini dengeler. Ter yoluyla açılan gözeneklerin sıkılaşması içinde fayda sağlar.