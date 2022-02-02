Boyun ağrısının nedenleri ve ağrıyı hafifletmek için ipuçları

Başı rahat hareket ettirmeyi engelleyen ve günlük hayatı zorlaştıran boyun ağrısı çeşitli kas krampları ve tutulmalar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. İşte boyun ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler.

Boyun ve sırt, omur adı verilen küçük kemiklerden oluşur. Omurgayı da üst üste dizili olan bu omurlar oluşturur. Omurga, başı destekler ve omuriliği korur. Bu, insan vücudundaki sinir ağını birbirine bağlayan ve ağrı ve benzeri gibi sinyallerin yer aldığı ana yapıdır.

Omurganın üst 7 kemiği boynu oluşturur ve servikal omurlar olarak adlandırılır. Bu kemikler, boyun kaslarıyla birlikte başın herhangi bir yönde hareket etmesine izin veren faset eklemlerle (omurganın arka tarafında yer alan ve omurları birbirine bağlayan küçük eklemler) birbirine bağlıdır. Omurlar arasında omurgaya esneklik kazandıran diskler bulunur.

Ne zaman doktora görünmeli?

Boyun ağrısı birkaç günden fazla sürerse doktora başvurulmalıdır. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda bir doktora danışılmalıdır:

- Ağrı ve sertlik dışında belirtilerin olması,

- Kollarda veya bacaklarda ağrı, karıncalanma, uyuşma veya güçsüzlük hissetmek,

- Düşme veya yaralanmadan sonra ani şiddetli ağrı,

- Aniden, iki kolunuzu başınızın üzerine kaldırmakta güçlük çekerken, boyun tutulması hissetmek.

BOYUN PROBLEMLERİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

En yaygın belirtiler şunlardır:

Ağrı ve Sertlik

Ağrı, boynun ortasında veya her iki yanında hissedilebilir, ancak omuza veya göğsün üst kısmına da yayılabilir. Ellerde ağrı veya güçsüzlük de hissedilebilir. Ağrının başın arkasına ve bazen kulağa veya gözün arkasına yayılabileceği gerilim tipi baş ağrıları mümkündür. Boynu hareket ettirirken ağrı oluşabilir ve özellikle uzun süre tek pozisyonda otururken veya uyurken kaslar gergin hissedilebilir. Örneğin, kafayı geriye doğru uzatırken veya omzun üzerine doğru döndürürken boyundaki hareket açıklığının azalması mümkündür.

Boynunuzda hızlı bir şekilde, muhtemelen bir gecede ortaya çıkan ağrı ve sertlik varsa ve iki kolunuzu da başınızın üzerine kaldırmakta zorluk çekiyorsanız, bu polimiyaljiya romatika (PMR) adı verilen bir durumun belirtisi olabilir. Bu kasların iltihabi bir durumudur, 65 yaş üstü kişilerde daha sık görülür ve sizde bu rahatsızlığın olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.

Uyuşma veya Karıncalanma

Sinirler onu çevreleyen kaslar, kemikler veya dokular çok fazla baskı uyguladığında gerginleşebilir. Sonuç olarak, kollarınızda bazen parmaklarınıza kadar hissedebileceğiniz uyuşma, iğnelenme veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

Sorun kendi kendine çözüldüğünde uyuşma ve karıncalanma ortadan kalkacaktır. Ancak uyuşma veya karıncalanma şiddetliyse, bir uzmana danışmanız önerilir.

Boyundan Gelen Sesler

Başınızı hareket ettirirken tıkırtı veya tırmalama tarzında sesler duyabilir veya hissedebilirsiniz. Buna krepitus denir ve hava kabarcıklarının patlaması veya eklemdeki doku ve kemiğin hareket etmesinden kaynaklanabilir. Bu genellikle diğer eklemlerde de gerçekleşir, ancak boyundan gelen sesler genellikle kulaklarınıza yakın olduğu için daha yüksek görünür.

Ayrıca geceleri daha belirgin olduklarını fark edebilirsiniz. Bu yaygın bir durumdur. Kulağa endişe verici gelse de, çoğu zaman ciddi bir durum değildir ve endişe kaynağı olmamalıdır.

Baş Dönmesi ve Bayılma

Başınızı kaldırdığınızda veya çevirdiğinizde başınız dönüyorsa, bunun nedeni omurga boyunca uzanan vertebral arterler olarak bilinen atardamarların sıkışması olabilir. Bu durum bazen omurlardaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir ve bu damarların sıkışması kan akışını geçici olarak azalttığından kararmaya neden olabilir.

Kas Krampları

Kas krampları, vücudunuzdaki ani kas sertliği veya kas gruplarının kasılmasıdır. Nedeni genellikle bilinmez ve boyunda kramplar oluştuğunda, genellikle bir tarafta ağrı ve sertliğe neden olur ve bu da başı çevirmeyi zorlaştırabilir.

Kramplar genellikle birkaç saat veya gün sürer, ancak nadiren birkaç hafta sürebilir. Hafif esnemeler, ağrı kesiciler, soğuk veya sıcak kompreslerle ağrıyı gidermeye çalışabilirsiniz. Kas krampları olan kişiler, sıcak kompreslerin özellikle yatıştırıcı etkisi olduğunu söylemektedir.

Diğer Belirtiler

Boynunuzda ağrı ve tutukluk gibi uzun süreli sorunlar yaşıyorsanız ve özellikle uykunuz zorlaşıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun.

BOYUN AĞRISININ NEDENLERİ

Boyun ağrıları çok yaygındır ve hemen hemen herkes bunları hayatının bir döneminde hisseder. Genellikle ağrı, uzun süreli uygunsuz boyun pozisyonundan kaynaklanır. Boyun ağrısının bir dizi başka olası nedeni de vardır. Stres, olağandışı uyku pozisyonu, sarsıntıya neden olan bir kaza veya yaşla birlikte omurlarda oluşan hasarlar boyun ağrısına neden olabilir.

Birçok kişi belirgin bir sebep olmaksızın boynunda sertlik hissedebilir. Bu, örneğin bahçe işleri sırasında güçlü rüzgarlar veya küçük yaralanmalardan sonra olabilir. Bu vakalara asemptomatik boyun ağrısı denir. Bu, boyun ağrısının en sık nedenidir ve ağrıya neden olan durumların tekrarlanmaması ve boyun dinlenmesi şartıyla birkaç gün içinde geçer.

Ağrı kesiciler ve hafif esneme ile de ağrılar azaltılabilir. Ancak ağrı geçmiyorsa ve günlük işleyişi tehlikeye atıyorsa mutlaka bir uzmana başvurmanız önerilir.

BOYUN AĞRISININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Boyun problemlerinin çoğu, basit bir muayeneye ve belirtilere göre teşhis ve tedavi edilebilir ve ek bir teste gerek yoktur. Daha karmaşık durumlarda doktor ağrının nedenini belirlemek için bir röntgen veya MR görüntüleme isteyebilir.

Dinlenme ve ağrı kesici ilaçlar genellikle boyun ağrısını tedavi etmek için yeterlidir. Daha karmaşık durumlarda egzersiz, akupunktur ve benzeri tedaviler önerilir.

Ayrıca gevşeme teknikleri, sıcak veya soğuk kompresler, masaj, duruş geliştirici egzersizler ve daha iyi uyku genellikle boyun ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda ağrı kalıcı olabilir ve eklem veya disk hasarı gibi belirli bir nedenden kaynaklanabilir. Ancak çoğu zaman, neden çözüldüğünde bile ağrı devam eder. Yani hareket ve hareket açıklığının olmaması boyundaki kasların zayıflamasına ve sertleşmesine neden olur. Hal böyle olunca çok daha çabuk yorulurlar ve hareket ederken ağrıya neden olurlar ve bu da kesintisiz bir ağrı zincirine yol açar.

BOYUN AĞRISINI AZALTMAK İÇİN 4 EGZERSİZ

Boyun ağrısı genellikle 10-14 gün içinde azalır ve 4-6 haftada tam iyileşme görülür. Belirtilerin tekrarlamaması için aşağıdaki egzersizlerin düzenli olarak yapılması tavsiye edilir.

Başı İleri Geri Eğin

İyi bir duruş sağlayarak ayakta durun veya oturun. Çeneniz göğsünüze değecek şekilde başınızı yavaşça öne doğru eğin. Bu pozisyonda 5 saniye durun, ardından başlangıç ​​pozisyonuna dönün. Ardından başınızı olabildiğince geriye doğru eğin ve son konumda 5 saniye durun. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.

Başı Yana Yatırın

Başınızı bir tarafa eğin, kulağınızı omzunuza değdirmeye çalışın. Her iki tarafta 5 saniye kalın ve her iki tarafta 5 tekrar yapın.

Başı Sağa Sola Çevirin

Dik durun ve hareket boyunca çene yüksekliğinizi aynı tutarak başınızı sola çevirin. Bitiş noktasında 5 saniye durun, ardından başlangıç ​​pozisyonuna dönün. Ardından başınızı sağa çevirin ve 5 saniye durun. Her iki tarafta 5 dönüşü tekrarlayın.

Boynunuzu Gerin

Vücudunuzu düz tutarak, çenenizi göğsünüze doğru indirmeden boynunuzu uzatın ve çenenizi öne doğru itin. Boyun kaslarınızı nazikçe sıkın ve 5 saniye bu pozisyonda tutun, ardından başınızı merkeze döndürün. 5 saniye boyunca son konumda tutarak merkezden geriye doğru itin. Bu egzersizi 5 kez tekrarlayın.