Bronzlaştırılara para dökmeye son! Hem doğal, hem ekonomik...

Bronzlaştırılara para dökmeye son! Hem doğal, hem ekonomik...

Sağlıklı bir bronzluk için hem doğal hem de ekonomik olan kakao yağı, cildinizi beslemekle birlikte kalıcı bir ten rengi de sağlar.

Güneş kremi ve bronzlaştırıcı fiyatları, cep yakar duruma geldi. Maliyeti düşük ürünleri tercih etmek, zaman zaman daha farklı sorunlara yol açabiliyor.

O nedenle kaş yaparken göz çıkartmamak adına doğal yağlardan faydalanabilirsiniz.

Bronzlaştırıcı yağların içindeki kimyasallar güneş ışınlarını vücudunuza daha çok çekerek bazen yanık, çoğu zaman leke ve genellikle de geçiçi bir renk değişimi sağlamaktadır.

Ancak kalıcı ve orijinal bronz tene kavuşmak doğal yağlarla hem daha sağlıklı hem de ekonomik.

Bu noktada ise en sık tercih edilenlerden biri de kakao yağı...

Doğal ve ekonomik bronzlaştırıcı

Bronzlaşmak için katkıda bulunan kozmetik ürünlerin yanı sıra birçok doğal yağ seçeneği bulunduğunu unutmayın. Açık bir ten rengine sahipseniz özellikle de kakao yağı size acısız ve hızlı bir bronzlaşmanın anahtarını verecektir.

Bronzlaşmak için, güneşlenmeden önce cildinize mutlaka güneş koruyucu krem sürün. Ardından kakao yağını sürerek güneşlenebilirsiniz.