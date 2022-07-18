Bu 4 hata egzamanızı daha da kötüleştirebilir dikkat!

Kızarıklık ve kaşıntı ile kendini hissettiren egzama ile yaşamayı öğrenmek, yaşam kalitenizi arttırmak bazı kurallara uyarak mümkün. Egzamayı daha da kötüleştirebilecek bu 4 hataya dikkat!

Nörodermatit yani kızarıklık ve kaşıntı ile ortaya çıkan semptomlar sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda etkilenenlerin günlük yaşamlarını da zor hale getirir. Egzama ile yaşamda deri döküntüleri ve kaşıntı gibi semptomları tetikleyen belirli davranışlardan kaçınmak yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir.

Nörodermatit (atopik egzama), epizodlar halinde ortaya çıkan kronik bir deri iltihabıdır. Hastalığın tipik semptomları deri döküntüleri (egzama), kuru cilt ve şiddetli kaşıntıdır. Özellikle kaşıntı uykuyu ve konsantrasyonu bozabileceğinden, etkilenenlerin yaşam kalitesi bazen ciddi şekilde kısıtlanır.

Egzamanın kesin nedenleri henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Ancak kesin olan şey, bunun sadece bir cilt hastalığı olmadığı ve çeşitli faktörlerin hastalığa ve alevlenmelerin tetiklenmesine katkıda bulunduğudur. Kalıtsal yatkınlıkların, cildin engelleyici bir işlevi, bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığı ve çeşitli çevresel faktörlerin bir kombinasyonu, nörodermatiti teşvik ediyor gibi görünmektedir.

Nörodermatitli birçok kişinin ayrıca alerjisi vardır, örn. B. Bitki polenlerine, hayvan tüylerine veya ev tozu akarlarına karşı. Bu maddeler alerjen olarak da bilinir ve etkilenenlerde alevlenmeyi tetikleyebilir. Nörodermatitli her insanın farklı tetikleyicileri vardır. Özellikle, aşağıdaki tetikleyiciler, etkilenenlerin çoğunda giderek artan bir şekilde kötüleşen nörodermatitlere yol açmaktadır:

Egzamayı daha da kötüleştirebilecek 4 potansiyel faktör

1. Bazı gıdalar

Birçok insan, diyetin nörodermatitin seyri üzerinde bir etkisi olabileceğini bilmiyor bazı yiyeceklerin alevlenmeleri tetiklediğinden veya şiddetlendirdiğinden şüpheleniliyor. Bununla birlikte, tetikleyiciler, nörodermatitli her kişi için bireysel olduğundan, etkilenen herkes için durum böyle değildir. Bu nedenle genel bir "nörodermatit diyeti" yoktur. Nörodermatit tarafından genellikle tolere edilmeyen gıdalar arasında örneğin turunçgiller, kabuklu yemişler, süt ürünleri, buğday, alkol ve kahve bulunur.

Bununla birlikte, gıdalardan yalnızca hoşgörüsüzlük varsa kaçınılmalıdır. Genel olarak, sağlıklı, besleyici bir diyet hastalık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. yiyecekler de var vücutta anti-inflamatuar etkiye sahip olan ve nörodermatit ile yardımcı olabilir. Bunlara örneğin zerdeçal gibi baharatlar ve bitkisel yağlardaki omega-3 yağ asitleri dahildir.

2. Çok fazla stres

Atopik dermatit psikolojik iyi oluşu da etkileyebilir. Cilt hastalığının gelişimi yalnızca zihinsel stres tarafından tetiklenmese de, kalıcı stres , korkular ve endişeler hem nörodermatit alevlenmelerini tetikleyebilir hem de mevcut semptomları ağırlaştırabilir.

Bir kısır döngü hızla gelişebilir, çünkü deri döküntüleri ve kaşıntı sırayla sağlığımızı etkiler ve psikolojik sorunları daha da kötüleştirebilir. Bu yüzden stresi mümkün olduğunca azaltmaya çalışın - bu, örneğin yoga ve gevşeme egzersizlerinin yardımıyla yapılabilir.

3. Kokulu tuvalet malzemeleri

Cildin bozulmuş bariyer işlevi nedeniyle kokular cilde daha kolay nüfuz edebilir, tahriş edebilir ve böylece ciltte kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir. Bu nedenle kremlerin, duş jellerinin ve benzerlerinin bu bileşenlerden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bu arada, aynısı yumuşatıcılar için de geçerlidir, çünkü bunlar genellikle cilt hastalıkları olan kişiler için sorun yaratabilecek kokular ve koruyucular içerir.

4. Yanlış giysiler

Nörodermatitli kişiler, deri döküntülerine neden oldukları için yünden yapılan malzemeleri tolere edemediklerini bildirmektedir. Özellikle akut alevlenmelerde giysinin yumuşak kumaştan olmasına, teri emmesine ve kolay yıkanabilmesine dikkat edilmelidir. Bunun dışında cildin nefes alabilmesi ve ayrıca tahriş olmaması için giysiler çok sıkı olmamalıdır.