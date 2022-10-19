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    Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor

    Birçok kişi çoğu yiyeceği buzdolabında saklamakta. Fakat gıdaları doğru yerde muhafaza etmek sağlık ve yiyeceklerin yapısı açısından oldukça önemli.İşte buzdolabında saklamamanız gereken yiyecekler...
    • 19.10.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 15:21
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    Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor

    Hemen her şeyi buzdolabında sakladığımız günümüzde, bazı gıdaların buzdolabına konulması sağlık açısından büyük tehdit oluşturuyor. Sarımsak, domates, patates gibi pek çok yiyecek buzdolabında saklanırken, bu gıdalar yüksek soğukluk içeren buzdolabında saklandığında sağlıklı yapısını tamamen kaybediyor. İşte o besinler...

    Sarımsak

    Antibakteriyel etkiye sahip olan sarımsak 2 gün boyunca buzdolabında saklanırsa bakteri üretmeye başlar.

    Tatlı Yiyecekler

    Bal, reçel, çikolata gibi tatlı yiyecekler buzdolabında organik özelliğini kaybeder. Reçel ve bal ise akışkan olma özelliğini kaybeder.

    Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor #1

    Domates

    Herkesin yanlış sakladığı bir diğer yiyecek ise domatestir. Domates buzdolabına konulduğu anda organik yapısını soğuktan dolayı kaybeder. Kabukları kırışan domates bakteri üretir ve sindirim hastalıklarına yol açar.

    Patates

    Patates emilimi yüksek bir besin olduğu için durduğu ortamın koku ve tadı değişir. Buzdolabında bir gün durduğu anda bozulan patatesin görüntüsü aynı kaldığı için fark edilmez. Ancak pişirildiği zaman bağırsak hastalıklarına yol açabilir.

    Çilek

    Çilek ve frambuaz gibi gülgillerden olan yiyecekler, yapısı nedeniyle içinde bakteri tutmaya hazır besinlerdir. Kiklospora bakterisi taşıyabilen besinler, toplandıktan sonra kısa bir süre içerisinde bozulabilir.

    Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor #2

    Avakado

    Avakadonun hızlı bir şekilde olgunlaşmasını ve lezzetini kaybetmesini istemiyorsanız buzdolabına koymayın.

    Muz

    Olgunlaşmamış muzlar için geçerli bir durumdur.

    Sert çekirdekli meyveler

    Bu tür meyveler buzdolabında saklandığı zaman lezzetini kaybederler. (Kayısı, kiraz, şeftali, vişne vs.)

    Kahve

    Kahveyi buzdolabında sakladığınız zaman ortamın soğuk havası ve nemi , kahvenin lezzetini ve görüntüsü bozmaktadır.


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