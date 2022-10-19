Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor

Birçok kişi çoğu yiyeceği buzdolabında saklamakta. Fakat gıdaları doğru yerde muhafaza etmek sağlık ve yiyeceklerin yapısı açısından oldukça önemli.İşte buzdolabında saklamamanız gereken yiyecekler...

Hemen her şeyi buzdolabında sakladığımız günümüzde, bazı gıdaların buzdolabına konulması sağlık açısından büyük tehdit oluşturuyor. Sarımsak, domates, patates gibi pek çok yiyecek buzdolabında saklanırken, bu gıdalar yüksek soğukluk içeren buzdolabında saklandığında sağlıklı yapısını tamamen kaybediyor. İşte o besinler...

Sarımsak

Antibakteriyel etkiye sahip olan sarımsak 2 gün boyunca buzdolabında saklanırsa bakteri üretmeye başlar.

Tatlı Yiyecekler

Bal, reçel, çikolata gibi tatlı yiyecekler buzdolabında organik özelliğini kaybeder. Reçel ve bal ise akışkan olma özelliğini kaybeder.

Domates

Herkesin yanlış sakladığı bir diğer yiyecek ise domatestir. Domates buzdolabına konulduğu anda organik yapısını soğuktan dolayı kaybeder. Kabukları kırışan domates bakteri üretir ve sindirim hastalıklarına yol açar.

Patates

Patates emilimi yüksek bir besin olduğu için durduğu ortamın koku ve tadı değişir. Buzdolabında bir gün durduğu anda bozulan patatesin görüntüsü aynı kaldığı için fark edilmez. Ancak pişirildiği zaman bağırsak hastalıklarına yol açabilir.

Çilek

Çilek ve frambuaz gibi gülgillerden olan yiyecekler, yapısı nedeniyle içinde bakteri tutmaya hazır besinlerdir. Kiklospora bakterisi taşıyabilen besinler, toplandıktan sonra kısa bir süre içerisinde bozulabilir.

Avakado

Avakadonun hızlı bir şekilde olgunlaşmasını ve lezzetini kaybetmesini istemiyorsanız buzdolabına koymayın.

Muz

Olgunlaşmamış muzlar için geçerli bir durumdur.

Sert çekirdekli meyveler

Bu tür meyveler buzdolabında saklandığı zaman lezzetini kaybederler. (Kayısı, kiraz, şeftali, vişne vs.)

Kahve

Kahveyi buzdolabında sakladığınız zaman ortamın soğuk havası ve nemi , kahvenin lezzetini ve görüntüsü bozmaktadır.