4 günde demlenen her derde deva çay! İçilen eve doktor girmiyor! Çinlilerin sağlık iksiri olarak adlandırdıkları Kombu Çayı, faydalarıyla dikkati çekiyor. Şifalı bir çay olan Kombu, Asya ülkelerinde Kombucha adı verilen bir mantarın fermente edilmesinden sonra tüketiliyor.

2000 yıl öncesinde Çinliler tarafından bulunan Kombu Çayı, Çinlilerin uzun yaşama sırlarından biri aslında.

Bu çay her derde deva...

Birçok hastalığa iyi gelen Kombu, sağlık ve mutluluk veren bir çay olarak adlandırılıyor.

Bu çayı içmek için ilk olarak Asya ülkelerinde bulunan kombu mantarının mayalanması gerekir.

Besin değeri yüksek olan Kombu Çayı, bağırsaklar için faydalı bakterileri yapısında barındırır. Sadece 1 fincan kombu çayı ortalama 30 kalori içeriyor.

Bu çayı hazırlarken, temiz bir kavanoz kullanmanız gerekiyor.

Temiz bir cam kavanozda su, şeker, kombuçya mayasının bekletilmesinden sonra tüketime hazır olan Kombu Çayı'nın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Kalp hastalıklarının önüne geçer ve kalp ritmini düzenler.

2. Vücuttaki zehirli madde ve toksinlerin suda çözülerek atılmasına destek oluyor.

3. Kuru ciltlere iyi gelir ve cildin kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur.

4. Saçlarınızın kepek sorunu halleder. Saç maskesi içerisine ekleyeceğiniz kombu çayı sayesinde, saçlarda oluşan kepeklenme sorununu engelleyebilirsiniz.

5. Yüksek tansiyonu düşürür. Tansiyonu sorunu olanların kullanılması tavsiye edilir.

6. Ruhu teskin eder ve huzursuzluğa iyi gelir. Gün içerisinde oluşan stresi azaltır.

7. Yağ yakımını hızlandırarak fazla kilolardan da kurtulmanıza yardımcı oluyor.

8. Kombu çayını düzenli ve ölçülü şekilde içerseniz kısa sürede idrar yolu ve diğer enfeksiyon türlerinden kurtulabilirsiniz.

9. Antioksidan olması sebebiyle radyasyona karşı korur ve serbest radikallerle savaşır.

10. Kış hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Bu hastalıkları yaşıyorsanız, iyileşmeniz için destekler.

11. Vücuttaki ürik asit ve kolesterolün suda çözünerek vücuttan tahliyesini sağlar.

Nasıl yapılır?

Çelik bir tencerenin içerisine 3 litre su ekleyin ve orta ateşte kaynatın.

Su kaynadığında içerisine toz şekeri ilave edin ve 5 dakika daha karıştırarak kaynatın.

5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve tencerenin içerisine çay poşetlerini ekleyin.

Yaklaşık 15 dakika çayların demlenmesini bekleyin.

Çaylar demlendiğinde çay poşetlerini tencerenin içerisinden çıkarın ve karışımı soğumaya bırakın.

Soğuyan karışımı büyük bir kavanoza aktarın. Kombucha mantarını ılık suda yıkayın ve ardından kavanozun içine ekleyin.

Kavanozun ağzını bir bez ya da tülbent yardımıyla örtün ve bezi paket lastiğiyle sabitleyin.

Hazırladığınız karışımı bu şekilde oda sıcaklığında 4-10 gün arası mayalayın.

Bu süre içerisinde kavanozun doğrudan güneş ışığı almadığına emin olun. 4 günün sonunda çayınızı tüketebilirsiniz.