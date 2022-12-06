Bu çorbayı içen dipçik gibi oluyor! Faydaları inanılmaz, yapımı 10 dakika...

Bu çorbayı içen dipçik gibi oluyor! Faydaları inanılmaz, yapımı 10 dakika...

Kış ayları ile beraber, hastalıklar da yüzünü göstermeye başladı. Hastalıklardan korunmak için, sağlıklı beslenmek ise oldukça önemli. Sağlıklı beslenmeye de sarımsaklı un çorbası alternatif olabilir.

Mutfaklarımızdan, yemeklerimizden ve sofralarımızdan eksik olmayan sarımsak, doğanın bize sunduğu büyük şifacılardan birisidir. Faydaları öne çıkan sarımsak, yemeklerin daha lezzetli olmasında ise büyük bir rol oynar.

Vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi de yapan sarımsak, unutkanlık sorununu da ortadan kaldırıyor. Zihnin dinç kalmasını sağlayan sarımsak, idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi geliyor.

Kış hastalıklarında da iyileşme sürecini en aza indiren sarımsak, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.

Kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum, B grubu vitaminleri ile sarımsak, saçların daha güçlü olmasını sağlar. Saç dökülmelerini önler.

İçerisinde yukarıda yer alan binbir faydayı barındıran sarımsak, un ile birleşince de lezzetli bir çorba haline geliyor.

Yapımı en fazla 10-15 dakika süren sarımsaklı un çorbası, lezzeti ve faydalarıyla dda dikkati çekiyor. Bu çorbayı kış aylarında içerseniz, yaza sağlıklı bir vücut ile çıkabilirsiniz.

Peki, Sarımskalı un çorbası nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte yanıtı!

Sarımsaklı un çorbası tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un,

1 kaşık tereyağı,

2 kaşık zeytinyağı,

2 diş sarımsak,

6-7 su bardağı sıcak su,

Çeyrek demet maydanoz,

1 çay kaşığı karabiber, tuz.

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyduktanm sonra, un ekleyin ve kısık ateşte yavaş yavaş karıştırın. Bu karışıma daha önceden rendelediğiniz sarımsakları ilave edin.

Su eklediğiniz karışımı orta ateşte kaynaya kadar karıştırmaya devam edin.Kaynamaya başlayınca altını iyice kısın. Karabiber ve tuzu ekleyin.Karrıştırmayı bırakın ve tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika daha pişirin.

Altını kapattığınız çorbanın içerisine ince kıyılmış maydanozları ilave edin ve birkaç defa karıştırın. Akabinde 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Arzu edilirse üzerine, kırmızı toz biberli eritilmiş tereyağı dökülerek ikram edilir.

Sarımsaklı un çorbasının kalorisi

1 porsiyon Sarımsaklı Un Çorbası 81 kcal kaloridir.