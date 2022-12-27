Bu doğal karışım ile ter kokusu tarihe karışıyor! Sıcak su, tuz...

Bu doğal karışım ile ter kokusu tarihe karışıyor! Sıcak su, tuz...

Dört mevsimde en büyük sorunlardan biri olan ter kokusundan doğal yollarla kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte bu karışım ter kokusunu anında yok ediyor...

İnsanlar yoğun ve hızlı hareket ettikleri zaman terleyebiliyor. Özellikle koltuk altının terlemesi kötü kokulara sebep oluyor. Bu yüzden insanlar kötü kokudan nasıl kurtulacağına dair basit yöntemler arıyor.

Hemen hemen her mevsim peşimizi bırakmayan ter kokusu, can sıkıcı konulardan biri. Çoğu kişi bu kokularla başa çıkabilmek için çeşitli deodorantları deniyor.

Ancak vücudumuzun en hassas yerlerinden biri olan koltuk altı için deodorant kullanmak bazen iyi bir fikir olmuyor. Aynı zamanda içerisinde barındırdığı kimyasallar sebebiyle yanma, kaşıntı, tahriş gibi sorunlar doğurabiliyor.

Özellikle çalışan ve sık sık kalabalık içerisinde bulunan kişilerseniz, ter kokusu çok rahatsız edebiliyor. Deodorant kullanmak yerine, kötü kokudan doğal yollarla kurtulabilirsiniz.

Eğer gün içerisinde sık sık terliyor ve oluşan ter kokusunu gidermek istiyorsanız bu karışımı mutlaka deneyin. Asla pişman olmayacaksınız…

Ter kokusunu gideren mucizevi karışım

Bir kase sıcak suya 1 yemek kaşığı tuz ekleyin ve koltuk altlarınıza temiz bir bez yardımıyla kompres yapın.

Karışımı sürdüğünüz bölgeler kuruduğunda üzerine bebek pudrası serpin. Bu sayede terleme sorununuz tamamen yok olacaktır.