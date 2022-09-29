Bu doğal yağlar cildinizi adeta yeniliyor! Bir damlası bile yeterli..

Bu doğal yağlar cildinizi adeta yeniliyor! Bir damlası bile yeterli..

Bu doğal yağların tek bir damlası bile cildinizi yenilemeye yetiyor.İşte o mucizevi doğal yağlar..

Cilt bakımında kullanılan bazı doğal yağlar ciltte oldukça başarılı sonuçlar elde ettirmektedir.Cildinizi parlak bir görünüme büründürmek için bu doğal yağları kullanabilirsiniz.

Bu doğal yağlar yardımıyla ciltte oluşan lekelerden tamamen kurtulacaksınız ve zdaha pürüzsüz bir cilde sahip olabileceksiniz.

Doğal yollarla cildinizi pürüzsüz bir hale getirebileceğiniz yağları derledik.İşte o doğal yağlar..

Sedir ağacı yağı

Sedir ağacı yağının gençleştirici bir etkisi olduğu biliniyor.Bu yağ ciltte meydana gelen yaraları iyileştirmedede oldukça etkilidir.Sedir ağacı yağı sivilce tedavisinde kullanılan doğal yağlardandır.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasında etkili olmaktadır.Bu yağ ciltte oluşan yaraların iyileşme süresini hızlandırmasıyla bilinmektedir.Ayrıca çay ağacı yağı cildi nemlendirerek ışıltılı bir görünüm kazandırmaktadır.

Biberiye yağı

Biberiye yağı bazıları tarafından yemek yaparken kullanılan bir yağdır.Bitkinin çiçekli üst bölgesinden gelen bu yağ cilt bakımı içinde kullanılmaktadır.

Cildinizi parlak ve nemli bir görünüme sokmak için kullandığınız maske ve kremlere biberiye yağı ekleyerek yüzünüze uygulayabilirsiniz.