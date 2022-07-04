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    Bu içecek göbek yağlarını parçalıyor! İşte vücudu yenileyen o mucizevi çay...

    Antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olan ve kış hastalıklarına iyi gelen kekik çayı, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kekik çayo sayesinde göbek yağlarından kurtulmanız oldukça kolay..
    • 04.07.2022 - 17:18
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    Bu içecek göbek yağlarını parçalıyor! İşte vücudu yenileyen o mucizevi çay...

    Sağlıklı çaylar içmek ve bu sayede formu korumak çok kolay. Vücudun isteklerine göre belirleyeceğimiz bu içecekler, kilo verme konusunda yardımcı oluyor.

    Deniz, kum, güneş ve bikini sezonunun açıldığı bu aylar, vücutta yer alan yağlardan kurtulmanın sinyalini veriyor.

    Daha güzel ve daha fit bir vücutla sezonu açmak isteyenler, kekik çayını mutlaka denemeli..

    Birçok faydası olan ve kış hastalıklarına iyi gelen kekik ve kekik çayı, yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday.

    Vücudun içinde ve dışında yer alan bakterileri öldüren kekik ve kekik çayı, göbekte yer alan yağları ise adeta yok ediyor.

    Metabolizmayı hızlandıran göbek yağı, yağ yakımını artırıyor ve bu sayede kilo verme işlemi başlıyor.

    Uzmanlar kilo vermek isteyenler için kekik çayını özellikle önerirken,  göbek ve bel bölgesinde yağlanmadan şikayetçi olan kişiler için bu çay ideal bir hale geliyor.

    ZAYIFLATAN KEKİK ÇAYI

    MALZEMELER

    • 1 yemek kaşığı kekik
    • 1 tatlı kaşığı biberiye
    • 1 tatlı kaşığı yeşil çay
    • 1 tatlı kaşığı mate çayı

    YAPILIŞI

    Bir demliğin içerisine su doldurun ve su kaynayana kadar bekleyin. Ardından üzerine tüm malzemeleri koyup, 10 dakika boyunca çayın demlenmesini sağlayın. Bu işlemlerin ardından çayı süzün ve belirli aralıklarla için.

    Bu içecek göbek yağlarını parçalıyor! İşte vücudu yenileyen o mucizevi çay... #1

    Kekiğin faydaları

    • Sivilce ve aknelere iyi geliyor. Bu konuda şikayetçi olanlar için destekleyici bir görünüme sahip.
    • Yüksek tansiyona iyi geliyor ve kalp atışını düzenlemeye yardımcı oluyor.
    • Soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca, bronşit tedavisinde kullanılır.
    • Kalp hastalıklarına iyi gelen hatta önlemeye yardımcı olan kekik, vücuttaki kirli kanı ise temizliyor.
    • Kekik ayrıca; kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser çeşidine karşı kişiyi korur, kanser hücrelerinin daha geniş alanlara yayılmasını engeller.
    • Yaralara iyi gelir ve vücuda acı veren izlerin kısa süre içerisinde iyileşmesine katkı sağlar.

    Bu içecek göbek yağlarını parçalıyor! İşte vücudu yenileyen o mucizevi çay... #2


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