Bu karışım bir mucize: Bel fıtığı ağrısını anında kesiyor! Doktorlar bile etkisine inanamıyor…

Bu karışım bir mucize: Bel fıtığı ağrısını anında kesiyor! Doktorlar bile etkisine inanamıyor…

Eğer bel fıtığınız ve geçmeyen sırt ağrılarınız varsa bu karışım tam da size göre! Günde bir kez uygulamanız yetiyor. Ağrılarınızı anında kesiyor. İşte mucizevi karışım...

Belde oluşan fıtık, omurlarınızın sinirleri ezmesi ve zamanla baskı uygulamasından kaynaklanıyor. Ardından hareket kısıtlanması ve şiddetli ağrılar başlıyor.

Bel fıtığı ciddi hastalıklar arasında yer alıyor. Beraberinde getirdiği bel ve sırt ağrıları ise çoğu zaman çekilmez hale geliyor.

Ayrıca bu ağrılar çok şiddetli ve geçmeyen ağrılar oluyor. Bunun için doktora gittiğinizde ise çoğu zaman kas gevşetici, kremler ve haplar veriliyor.

Ancak daha fazla ilaç kullanmak istemiyorsanız ve anında fıtık ağrısından kurtulmak istiyorsanız evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemler de mevcut.

Özellikle mucize gibi olan bu karışımı deneyince bel fıtığı ağrısından eser kalmayacak. Deneyin ve sonucuna tanık olun.

Bel fıtığı ağrısını anında yok eden karışım

3 çay kaşığı susam yağı ve 1 çay kaşığı adaçayı yağını karıştırın. Daha sonrasında yüzüstü yatın.

Bir kişiden destek alarak 15 kez olmak üzere parmağınızı karışıma batırın ve ense kökünden başlayarak kuyruk sokumuna kadar aşağı yukarı bastırarak masaj yapın. Birkaç kez denedikten sonra ağrıdan eser kalmayacak.

Bunun yanı sıra bel fıtığı olan kişilerin her gün yarım saat boyunca belli bir tempoda yürüyüş yapmaları öneriliyor.