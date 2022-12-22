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    Bu karışım en şiddetli baş ağrılarını "Şıp" diye kesiyor

    Baş ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Bazıları sıradan olurken, bazıları ise kötü hastalıkların habercisi olabilir. "Basit" olarak adlandırdığımız ağrılar ise bazı karışımlarla iyileşebiliyor.
    • 22.12.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 12:22
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    Bu karışım en şiddetli baş ağrılarını 'Şıp' diye kesiyor

    İnsanların en sık karşılaştığı sorun, baş ağrısıdır. Kronik veya bazı hastalıklarla gelen baş ağrıları.. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen bu ağrılar, tedavi edilmediği sürece ağır sonuçlar doğurabilir.

    Başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen bu rahatsızlık eğer basitse, bazı karışımlarla çözülebilir.

    Doğadan gelen ve uzun yıllardır sofralarımızda yer alan bazı besinler, karışım haline gelerek hastalıklara çözüm olabiliyor.

    Bu karışımları baş ağrıları içinde kullanabilir ve bu noktada iyileştirici etkilerinden yararlanabiliriz. Baş ağrısına eşlik eden başka durumlar yoksa, evdeki yöntemler bulunmaz bir nimet olabilir.

    Baş ağrısı; kusma, ateş, bayılma, yürümede zorluk, mide bulantısı ve güçsüzlük durumlarında sorunlara neden olabilir. Bu noktadaysanız, doktora bşavurmalı ve kendi kendinize hareket etmemelisiniz.

    Peki, Baş ağrısına iyi gelen karışımlar nelerdir, hangi besinler baş ağrısı sorununu çözer?

    Baş ağrısına mucizevi karışım

    Baş ağrısını geçirmek için, her sabah taze olarak hazırlanmak üzere 1.5 litre suyun içine tatlı aroması olan elma, armut, ayva gibi meyvelerin veya limonun kabuğunu koyup bekletin. Ardından bu suyu yavaş yavaş için. Bu su baş ağrınızı kökünden çözecek.

    Bu karışım en şiddetli baş ağrılarını 'Şıp' diye kesiyor #1

    Baş ağrısı çeşitleri

    • Gerilim tipi baş ağrısı
    • Migren tipi baş ağrısı
    • Küme tipi baş ağrısı
    • Nevraljik tipi baş ağrısı

    Bu karışım en şiddetli baş ağrılarını 'Şıp' diye kesiyor #2

    Baş ağrısına iyi gelen çaylar

    • Yeşil çay
    • Kiraz sapı çayı
    • Ada çayı
    • Zencefil çayı
    • Papatya çayı

    Bu karışım en şiddetli baş ağrılarını 'Şıp' diye kesiyor #3


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