Bu makyaj hatası sizi anında yaşlandırabilir! Maskarayı bu şekilde süren...

Bu makyaj hatası sizi anında yaşlandırabilir! Maskarayı bu şekilde süren...

Makyaj yapmayı seven kadınların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktalara dikkat etmeyenler, yaptıkları makyaj nedeniyle kolay yaşlanabilir.

Kadınların çoğunluğu bakım ve makyaj yapmaktan çok hoşlanır..

Bu konuya saatlerini harcayanlar bile var. Bazıları ise makyajının doğal durması için zaman harcar.

Özellikle son yıllarda doğal makyaj daha da popüler oldu. Doğal makyajın vazgeçilmesi ise maskara..

Maskara kullanmak, makyajın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor ve makyajı tamamlıyor.

Bu nedenle kadınların çoğu çantasında mutlaka maskara bulunduruyor. Gün içinde de sık sık makyajını tazeliyor.

Makyajın tamamlayıcı bir parçası olan bu ürün, gözleri daha anlamlı hale getiriyor. Ancak yanlış kullanım sıkıntı yaratabiliyor.

Yanlış sürülen maskara kişiyi daha yaşlı, yorgun ya da uykusuz gösterebiliyor. Bu nedenle sürme tekniklerine hakim olmak gerekiyor.

Maskarayı hem nasıl kullanacağımızı hem de nasıl kullanmamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor.

Maskara kullanırken bunları yapmayın!

Maskaranızın tarihi geçtiyse, mutlaka değiştirin. Bazı kadınlar aldıkları maskaraları uzun yıllar kullanılıyor.

Tarihi geçmiş ve işlevini kaybetmiş bir maskarayı ısrarla kullanmak ise büyük bir hata.

Birçok uzman göz makyajınızı her 3-6 ayda bir yeniden değerlendirmenizi ve maskaranız topaklaşmaya başlarsa veya uygulandığında daha az hacimli bir etki veriyorsa değiştirmenizi öneriyor.

Kiprikleri rimel sürmeden önce kıvırmak o kadar da iyi bir fikir olmayabilir.

Kirpik kıvırıcılarını maskara sürmeden önce kullanmak, kaçınmayı amaçladığınız o sarkık görünüme yol açabilir.

Hatta bu hata kirpiklerinize sizi yorgun ve yaşlı gösterebilecek sarkık, aşağı bakan bir görünüm verebilir.

Bu nedenle ya kirpik kıvırıcı ve maskara arasında bir seçim yapın ama ikisini aynı anda kullanmayın.

Maskarayı gözlerinize eşit şekilde sürmeniz oldukça önemli. Bir gözünüzün daha dolgun diğerinin daha sönük durması, yüzde hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir.

Eşit şekilde uygulanan maskara daha sağlıklı ve daha hacimli görünür. Bu yüzden maskarayı eşit bir şekilde dağıtın. Ayrıca maskara ile uyumamaya da dikkat edin.

Bu, cildinizin yaşlanmasına ve gerçekte olduğunuzdan çok daha yaşlı görünmesine neden olur.