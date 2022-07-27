Bu mucize içecek kısa sürede sizi zayıflatacak! 48 saat sonra etkiye inanamayacaksınız...

48 saatlik zayıflama diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzdaki toksinleri atarken, aynı zamanda etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz.

48 saatlik zayıflama diyetini daha önce duydunuz mu? Yemek yemeye 2 gün ara verdiren bir aralıklı oruç şekli olan 48 saatlik zayıflama diyetinde sadece sıvılar bulunuyor.

Ancak 48 saatlik oruç herkes için uygun olmayabilir. Bazı insanlar için belirli riskler içerir. 48 saatlik zayıflama diyeti nedir, nasıl yapılır? Riskleri nelerdir?

İşte ayrıntılar...

48 saatlik zayıflama diyeti nedir?

Aralıklı oruç, potansiyel faydaları nedeniyle son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Sağlık için çeşitli faydaları olan aralıklı diyet, özellikle zayıflama diyeti uygulaması olarak oldukça yaygın olarak uygulanıyor.

48 saatlik yöntem en uzun aralıklı oruç sürelerinden biridir. Daha kısa aralıklı oruç süreleri oldukça yaygındır.

Aralıklı oruç, değişen yeme ve oruç dönemlerinden oluşur. Amaç vücudun, özellikle sindirim sisteminin dinlenmesini sağlamaktır. Bu süre zarfında, vücut depolanan yakıt kaynaklarından enerji üretir. Ve 48 saatlik zayıflama diyeti, 2 gün boyunca kalori almamaktan ibarettir.

Ayrıca 48 saatlik zayıflama diyetinde kalori içeren yiyecekler tüketilmez. Bununla birlikte, bol miktarda kalorisiz sıvı içmek önemlidir. Bu diyet, kalori alımını azaltmak ve kilo vermek için 48 saatlik bir aralıklı oruç olarak uygulanabilir. Aynı zamanda bu zayıflama diyetini sindirim sağlığını desteklemek için de kullanabilirsiniz.

48 saatlik zayıflama diyeti nasıl etki eder?

Yemeğe 2 günlük bir mola ilk başta göz korkutucu gibi görünebilir. Ancak, bu diyet yöntemi aralıklı orucu daha yönetilebilir hale getirmek için genellikle vücudun doğal ritimlerini kullanır. 48 saatlik basit bir aralıklı oruç, bu süreyi azaltmak için vücudun uyku programlarını kullanır.

Örneğin Pazartesi günü başlayan aralıklı oruç için kişi o günün akşamı yemek yemeyi bırakır. Daha sonra Çarşamba akşamı tekrar yemeye başlar. Bu yöntemi kullanarak kişi, uyumadan önceki son Pazartesi öğününü sindirmek için vücuduna zaman tanımış olur. Salı günü uyandığında, orucunun yaklaşık 10 ila 12 saati geçmiştir.

Bu aralıklı oruç, bir zayıflama diyeti kadar pratik ve basittir. Kişi daha sonra Salı ve Çarşamba günlerini sadece kalorisiz sıvılar içerek geçirir. Su, bitki çayları ve hatta sade kahve gibi içecekler içilebilir. Çarşamba akşamı zayıflama diyetini uygulayan kişi hafif ve sade bir akşam yemeği yer. Ve Perşembe gününden itibaren yavaş yavaş normal diyetine yeniden başlayabilir.

Yeterli sıvı alımı, herhangi bir diyetin en önemli bileşenidir. Sıvılar, vücudun ve hücrelerin işleyişi sağlarken, atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına da katılırlar. Bu nedenle diyet yaparken bol sıvı tüketilmesi çok önemlidir.

Zayıflatıcı mucize içecek

Salatalık, zencefil ve limon gibi basit malzemelerden oluşan mucizevi zayıflatıcı içeceği 48 saatlik diyetinize ekleyebilirsiniz. Salatalık, zencefil ve limon birçok farklı sağlık yararına sahiptir. Onları bir araya getirmek daha fazla güç demektir. Bu nedenle, bunun gibi detokslar vücudunuzun sıfırlanmasına ve toksinlerden kurtulmasına yardımcı olur. Ve bu, kendinizi gençleşmiş hissetmeniz, sağlığınızı iyileştirmeniz ve kilo vermeniz için etkilidir. Bu içeceği zayıflama diyetinize dahil etmek çok faydalı olacaktır.

Orta boy bir çaydanlığa su ekleyerek orta-yüksek ateşte kaynatın. Kaynattıktan sonra doğranmış zencefil, nane yaprağı ve kekik ekleyip 5 dakika kaynatın. Ardından ısıyı en aza indirin ve 5 ila 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın ve soğumasını ve 20-25 dakika demlenmesini sağlamak için kapağını kapatın. Daha sonra soğuyan karışımı, doğranmış salatalık ve elma ile güçlü bir karıştırıcıya ekleyin, bir limon suyunu ekleyin ve 15 ila 20 saniye daha karıştırın.