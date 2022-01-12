Bu yağı uyumadan iki saat önce içmeniz gerekiyor...

Bu yağı uyumadan iki saat önce içmeniz gerekiyor...

Doğal ve alternatif ilaçlardan olan karanfil, yağı ile birlikte kullanıldığında ekstra faydalar sağlıyor. Güçlü bir antiseptik etkisi olan karanfil yağını, uyumadan önce mutlaka kullanmanız gerekiyor.

Bitkisel yağlar çeşitli sağlık sorunlarının giderilmesinde ve cilt bakım ürünlerinde kullanılıyor. Bu yağlardan birisi olan karanfil yağı, hoş kokusuyla oldukça ferah bir his bırakıyor.

Hazımsızlık, öksürük, astım, diş ve baş ağrıları için kullanılan karanfil ve karanfil yağı, diş bakımı için ise idealdir.

En fazla diş bakımı için önerilen ve öne çıkarılan bu şifacı yağ, Hindistan ve Çin'de uzun yıllardır alternatif tıp alanında kullanılıyor. Diş bakımı, diş ağrıları ve eklem ağrıları için kullanılan karanfil yağı, strese iyi geliyor.

Stres, yorgunluk ve baş ağrısı için bir ilaç görevi gören karanfil yağı, mantar ve yaraları ise anında yok ediyor. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren bu yağ, virüslerle savaşıyor.

Özellikle koronavirüs ve Omicron varyantı ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, karanfil yağını yanınızdan ayırmayın. Ayrıca beynin sağlıkla çalışmasını sağlayan karanfil yağı, hafıza kaybı sorunlarını için oldukça faydalı.

Cinsel hayata olumlu anlamda destek olan karanfil yağı, genital bölgesindeki mikropları temizler. Kan dolaşımını güçlendiren bu yağ, cinsel gücü ise artırmaya yardımcı olur.

Faydaları bu kadarla sınırlı kalmayan karanfil yağını, uyumadan önce kullanmanız gerekiyor. Uyumadan iki saat önce kullanılan karanfil yağı, faydalarını daha etkili gösterebiliyor.

UYUMADAN ÖNCE KARANFİL YAĞI KULLANMANIN FAYDALARI

Uyumadan iki saat önce karanfil yağı kullanırsanız; sinir hücrelerinin uyarılmasını ve besinlerin sağlık şekilde şekilde emilmesini sağlayabilirsiniz.

İçeriğindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemini ortadan kaldıran bu yağ, dinç uyanmanıza katkı sağlar. Eğer uyumadan iki saat önce çay bardağına iki damla karanfil yağı döküp içerseniz, daha keyifli bir uyku çekebilirsiniz.

KARANFİL YAĞININ DİĞER FAYDALARI

Astım, bronşit, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Boğaz ağrılarını yok eder ve balgam söktürür.

Eklemlerdeki şişkinliklerin geçmesine yardımcı olur ve romatizma ağrılarına karşı fayda sağlar. Günlük hayatı etkileyen bu ağrılardan kısa süre içerisinde kurtarır.