Bu yeni zayıflama diyeti ile sadece bir haftada 4,5 kilo verin! Askeri zayıflama diyeti nasıl yapılır

Bu yeni zayıflama diyeti ile sadece bir haftada 4,5 kilo verin! Askeri zayıflama diyeti nasıl yapılır

1 haftada 4,5 kilo vermek ister misiniz? Doğru yerdesiniz. Askeri diyet ile aşırı kısıtlamalar olmadan kısa zamanda etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte bir haftada 4,5 kilo verdiren diyet...

Artık kilo vermenin ne kadar zor olduğuun düşünmenize gerek yok. Kilo vermek için her türlü gıdadan kendiniz mahrum bırakmanıza da gerek yok...

Askeri diyeti hiç duydunuz mu? Askeri zayıflama diyetinin popüler yöntemi olan yeni bir diyet programıyla kısa zamanda etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Bu diyet, temel olarak, dünyadaki en popüler kilo verme diyetlerinden biridir.

Askeri zayıflama diyeti

Askeri zayıflama diyetinin sadece bir haftada 10 kilo vermenize yardımcı olabileceği iddia ediliyor. Evet, bu tamamen mümkün.

Askeri zayıflama diyeti, ilk 3 gün belirli bir diyet kuralı ve ardından 4 gün dinlenmeden oluşur.

Bu haftalık döngü mümkün olduğunca çok kez tekrar edilebilir. Yani kilo vermek istiyorsanız, bu diyete devam edebilirsiniz. En iyi sonuçlar için beslenme uzmanları, bu diyetin en fazla 4 hafta boyunca izlenmesini öneriyor. Ya da bu süreden önce istediğiniz kilo kaybına ulaştıysanız diyeti sonlandırmalısınız.

Diyet, 3 günlük bir süre için 1100 ila 1400 kalori tüketme ve ardından 4 günlük dinlenme kuralından oluşuyor.

Diyet programı

Askeri zayıflama diyetinin ilk aşaması 3 günü kapsar. Bu 3 günde günün 3 ana öğünü için düşük kalorili bir plan izlemeniz gerekecek. Atıştırmalıkları ise tamamen bırakmalısınız. 1100 ile 1400 arasındaki kalori alımı kesinlikle aşılmamalıdır.

İşte takip edilecek program:

Beyaz peynir, avokado veya hafif bir kiraz reçeli ile tost yapın. En fazla iki dilim tost yiyin. Ayrıca bir fincan çay veya kahve de içebilirsiniz. Yarım muz, elma veya greyfurt ile tamamlayın.

Öğle yemeği için bir dilim ızgara balık veya tavuk eşliğinde salata tercih edebilirsiniz. Ayrıca birkaç karbonhidrat açısından zengin gıda tüketmeniz gerekecektir. 1 dilim tam buğday ekmeği, yarım fincan kinoa (93 gram) ve biraz tuzlu kraker yiyebilirsiniz. 1 bardak süt, ayran, badem veya soya sütü ile öğünü tamamlayın. Ancak, içecekleri şekersiz tercih edin.

Ve son olarak, akşam yemeğinde yiyebileceğiniz yiyeceklerden bazı örnekler. Akşam yemeğinde elma, bir muz veya bir mango arasında iki porsiyon hakkınız olacak. Ama bunun yerine sebze yemek istiyorsanız, 100 gr havuç veya yeşil fasulye tercih edebilirsiniz. Tatlı için 2-3 top kadar dondurma yiyebilirsiniz. Ancak üçüncü gün için tüketimi mümkün olduğunca azaltmanız gerekecek.

Dördüncü günden itibaren besin gruplarında herhangi bir kısıtlama yoktur. Atıştırmalıklara da izin verilir. Ancak yine de günlük kalori alımınızı 1500'ün altında tutmanız gerekir. Askeri zayıflama diyetinin devamı için uyulması gereken kurallar bunlardır. Ancak, porsiyonlar aynı kalmalıdır. Bu, askeri zayıflama diyetinin altın kuralıdır.