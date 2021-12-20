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- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 18:09
Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, her gün güncel harita şeklinde paylaşılıyor.
Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, koronavirüsün son tehlikesi Omicron tedbirleri birçok ülkede genişletildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüsle mücadeleye dair son bilgileri aktarıyor.
Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...
20 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. 20 Aralık Pazartesi 2021 gününe ait veriler paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede son 24 saate bakıldığında; 349 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıkarken, 171 kişi ise hayatını kaybetti.