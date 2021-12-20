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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka ve vefat sayıları vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı? İşte 20 Aralık 2021 koronavirüs ile mücadelede son durum...