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Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Haziran 2022 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Haziran 2022 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 7 Haziran 2022 Salı vaka ve ölüm sayısı...