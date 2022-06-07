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- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Haziran 2022 vaka ve ölüm sayısı
Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Haziran 2022 vaka ve ölüm sayısı
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 7 Haziran 2022 Salı vaka ve ölüm sayısı...
- 07.06.2022 - 16:33
Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.
Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs tablosuna ilişkin önemli bir paylaşım yaptı.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 7 Haziran 2022 Salı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
7 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?
Koronavirüs vaka tablosu açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.