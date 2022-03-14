Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç? 14 Mart Pazartesi 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç? 14 Mart Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 14 Mart 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı, kurallar esnetildi.

Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 14 Mart Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

14 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2022 Pazartesi gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

Bugüne dair vaka ve vefat sayısı belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.