Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 18 Nisan Pazartesi 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 18 Nisan Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Son günlerde test sayılarının azalmasıyla birlikte vaka sayılarında da büyük düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların kalkacağı sinyalini verdi. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 18 Nisan Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

Bugüne dair güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı.

Ancak Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.