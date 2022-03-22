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Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 22 Mart Salı 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 22 Mart 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 18:05
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Fahrettin Koca'nın güncel halini paylaştığı koronavirüs haftalık vaka haritasınına göre İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 olurken Eskişehir 709,95 ile zirvede yer aldı.
Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 21 Mart Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
22 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2022 Salı gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz açıklamadı. Tablo açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.