Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 29 Mart Salı 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 29 Mart Salı 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 29 Mart 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, pandemi kurallarının yanı sıra aşılama çalışmaları ile devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları ise vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında yer alıyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı.

Bazı yerlere girişte istenen HES kodu zorunluluğu da kalktı. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç oldu? İşte 29 Mart 2022 Salı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

29 MART 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından henüz koronavirüs vaka tablosu açıklanmadı. Tablo açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.