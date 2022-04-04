Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 4 Nisan Pazartesi 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 4 Nisan Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 1 Nisan 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart aralığındaki verileri yayınladı.

Güncel verilere göre; vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de ise 113,95 oldu.

Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 4 Nisan Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

4 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 4 Nisan Cuma gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.

Vaka ve ölüm verileri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.