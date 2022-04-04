- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 4 Nisan Pazartesi 2022...
Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 4 Nisan Pazartesi 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 1 Nisan 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 18:06
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart aralığındaki verileri yayınladı.
Güncel verilere göre; vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de ise 113,95 oldu.
Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 4 Nisan Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
4 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 4 Nisan Cuma gününe ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.
Vaka ve ölüm verileri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.