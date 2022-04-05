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- Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 5 Nisan Salı 2022...
Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 5 Nisan Salı 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 5 Nisan 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 05.04.2022 - 18:06
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Vatandaşlar, akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu verilerini araştırıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 5 Nisan Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
5 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan Salı gününe ait güncel koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer vereceğiz.