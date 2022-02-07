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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 7 Şubat Pazartesi 2022...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 18:51
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    Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 7 Şubat Pazartesi 2022...

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 7 Şubat Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Vaka sayıları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.


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