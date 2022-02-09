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- Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 9 Şubat Çarşamba 2022...
Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 9 Şubat Çarşamba 2022...
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 18:03
Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, Omicron vaka sayılarındaki artış sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 9 Şubat Çarşamba 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu henüz açıklamadı. Tablo açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.