Bulgaristan’da kopan bacak, Tekirdağ’da tedavi edildi

Bulgaristanlı Georgieva’nın trafik kazasında kopan sol bacağı, Çorlu'da yapılan tedavi ile kesilmekten kurtarıldı.

Bulgaristan’ın Dobriç kentinde ikamet eden evli ve 1 çocuk annesi Zdravka Miteva Georgieva (42), 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol bacağını kaybetti.

Kadının kopan bacağı yerine dikildi. Defalarca ameliyat olarak bıçak altına yatan kadının bacağında iltihaplanma meydana geldi.

Ülkesinde gittiği doktorların tedavinin imkansız olduğunu söylemesi üzerine Georgiava, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir özel hastanede umduğu şifayı buldu.

DHA’nın haberine göre; Çorlu'da Doç. Dr. Ali Bilge tarafından tedaviye alınan kadının bacağı, tedavi sonunda kesilmekten kurtarıldı.

Georgieva,koltuk değnekleriyle birlikte yürümeye başladı.

“Bacağı kurtarmış olmamızla beraber kaynama ameliyatını yaptık”

Doç. Dr. Bilge, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bulgaristan devleti tarafından bacağı kurtarma şansı var mı diye bize yönlendirildi. Daha sonra bizim yaptığımız işlem şu oldu. Önce bir enfeksiyon tedavisi amaçlı bir cerrahi geçirdi. Ortalama 3-3,5 saatlik bir cerrahiydi. O bölgedeki temizliği yaptıktan sonra aldığımız tetkiklerle yaklaşık 2 aydır hastamız antibiyotik tedavisi almakta. Beraberinde antibiyotiğe cevap verdikten sonra bacağı kurtarmış olmamızla beraber kaynama ameliyatını yaptık ve bir süredir hastamızın yapılan ameliyat sonrası yürümesi, başarılı bir sonuç almamız nedeniyle de mutluyuz.





“Kemik nakli yaptık”

Hastamızın şu anki tedavilerinde de istediğimiz her şey olumlu şekilde sonuçlandı. Yürüyebiliyor, üstüne basabiliyor. İstediği zaman istediğini tek başına ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Zaten Bulgaristan'da yapılamayan en büyük sıkıntılardan biri implant çıkarma içerideki çok konan implantları çıkaramamak gibi bir problem yaşamışlar. Onları çıkardıktan sonra enfekte olan yani canlı olmayan dokuların tamamını temizledik. Sonra 1,5 aylık bir süre enfeksiyon gözetiminde antibiyotik verdik. Sonraki 2'nci aşama cerrahiye geçtik. Burada kaynama ameliyatı yaptık. Kemik nakli yaptık. Kalçadan ve diğer cansız olan bir bölgeden aldığımız kemikle o bölgede kaynatma işlemi yaptık. Amacımız bundan sonra 2 bacağın yani aradaki dediğimiz boşluğun kaynaması.”





“Bulgaristan'da yapabilecekleri her şeyi yaptılar fakat tedaviyi tamamlayamadılar”

Georgieva, kazada bacağının koptuğunu ve yerine dikilmesinin ardından defalarca ameliyat geçirdiğini, tedavi olmak için Türkiye'yi seçtiklerini belirterek şu sözleri kullandı:

“Bulgaristan'da bir kaza geçirdim. Yaya geçidinde araba çarptı ve ayağım koptu. Bulgaristan'da yapabilecekleri her şeyi yaptılar fakat tedaviyi tamamlayamadılar. Bacağımın kurtarılabilme ihtimali olduğunu söylediler biz de tedavi olmak için Türkiye'yi seçtik. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Tedavi çok iyi gidiyor hatta mükemmel diyebilirim. Sonuçların daha iyi olmasını umut ediyorum.”