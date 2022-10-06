Bursa'da kalp krizi geçiren genç kızın organları umut oldu

17 yaşındaki genç kızın aniden evde geçirdiği kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşti. Organlarını bağışlayan aile, 4 hastanın hayata tutunmasını sağladı.

Bursa'nın Çalı Mahallesi'nde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Dörçelik Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki E.Y.'nin, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastahane Organ Nakli Koordinatörlerinin aile ile görüşümesin ardından genç kızın organları ailesi tarafından bağışladı.

Organları 4 şehirde hayat buldu

Hastanede gerçekleştirilen operasyon sonucu genç kızın karaciğer, akciğer, ve böbrekleri alındı.

Bağışlanan böbreklerden biri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil sırası bekleyen bir çocuğun hayat bulmasını sağladı.

Bir diğer böbrek ise İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sıra bekleyen bir başka çocuk için 112 amublansıyla İstanbul'a gönderildi.

Genç kızın karaciğeri Malatya'ya, akciğeri ise Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 2 yetişkin hastaya nakledilmek üzere Yenişehir Havaalanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans jet ile gönderildi.

İHA'nın haberine göre, alınan 4 organın da dün gece yapılan operasyonlarla hastalara nakledildeği öğrenildi.



