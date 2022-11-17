Bursa’da koronavirüsten annesini kaybetti, kardeşine anne oldu

2020 yılında, koronavirüs nedeniyle erken doğum yapan annesini kaybeden 14 yaşındaki Azra, Prematüre Günü kapsamında yapılan kutlamalarda gözyaşları ile annesini andı.

Bursa’da, 2020 yılında koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan anne Sonay Bahadır, bebeğini 28 haftalık olarak dünyaya getirdi.

Annesinin adını alan Sonay Su bebek 81 günlük yoğun bakım savaşını kazanırken, anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeşini o günden bugüne kucağından indirmeyen abla Azra, kardeşini bir anne gibi sahiplendi.

17 Kasım Prematüre Günü kutlamaları kapsamında hastane personeli ile bir araya gelen Azra, gözyaşlarını tutamadı.

“İnsanın yakınını bir anda kaybetmesi çok zor”

İHA’nın haberine göre; annesini aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Azra, şu açıklamalarda bulundu:

“Annemi 2020 yılında kaybettim. Kardeşim 28 haftalık dünyaya geldi. 81 gün hastanede kaldı. İnsanın yakınını bir anda kaybetmesi çok zor bir şey.





“Geriye ondan sadece kardeşim kaldı”

Kardeşim için de zor bir şey tabii ki, ama bir anda annemi kaybetmek zor geldi. Annem varken birden yok oldu. Geriye ondan sadece kardeşim kaldı. Onu özlüyorum. Bir yanda kardeşim var, ben üzüldüğümde o da üzülüyor. Allah kimseye yaşatmasın. Düşmanıma dahi yaşatmasın. Kimsenin kaldırabileceği bir durum değil. Şu an kardeşimin durumu çok iyi. Bütün zamanını benimle birlikte geçiriyor.”

“Koronavirüs sebebiyle erken doğum oldu”

Eşini 28 haftalık hamileyken kaybettiğini belirten baba Kenan Bahadır ise, “Koronavirüs sebebiyle erken doğum oldu. Doğumdan 10 gün sonra eşimi kaybettim. Sağ olsunlar doktorlar kızımıza çok iyi baktılar. Büyükannesinin bakımı ile bugüne kadar sağlıklı bir şekilde getirdik. Çok şükür. 2 kızım var.” dedi.

“Türkiye’de her yıl 150 bin prematüre bebek dünyaya gelmektedir”

Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu Aydemir ise, “Prematüre doğan bebeklerin sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek istedik. 37 haftayı tamamlamadan dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek diyoruz. Aslında sayıları o kadar az değil. Ancak başımıza geldiğinde bunu öğreniyoruz. Türkiye’de her yıl 150 bin prematüre bebek dünyaya gelmektedir. Bunların 50 bin tanesi maalesef 1 kilonun altında dünyaya gözlerini açmaktadırlar. Bizler bu bebeklerin hayatta kalma mücadelesinde onlara destek oluyoruz.” diye konuştu.