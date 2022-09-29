Burun Estetiği (Rinoplasti)

Burun estetiği burnun normal görünüm ve işlemini tedavi etmek maksadıyla burunda bulunan kemik ve kıkırdak dokunun tekrar şekillendirilerek estetik bir görünüm kazandırılmasına denir.

Tıp dilinde Rinoplasti de denilen burun estetikleri geçmişe kıyasla Günümüzde çok daha ileri bir teknoloji ile yapılmakta ve hasta sorunsuz bir şekilde yaşantısına dönebilmektedir.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Burun estetiğinin birincil yapılma nedeni doğumsal ya da sonradan gelişen şekil bozukluklarıdır ya da nefes alıp verme ile ilgili yaşanan sorunlardır estetik kaygı nedeniyle de burun estetiği yapılabilir bazen de burnun aşırı büyük olması ya da asimetrik nedenlerden dolayı da yapılabilmektedira.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği ameliyatlarında çoğunlukla genel genel anestezi kullanılmakla birlikte daha küçük operasyonlarda Buna gerek kalmayabilir. Açık ve kapalı Rena plastik olarak iki farklı türde uygulanan burun estetiği operasyonları yapılan estetik operasyona bağlı olarak farklılaşabilmektedir Küçük cerrahi değişiklikler durumunda kapalı rinoplasti uygulanırken daha büyük operasyonlar için açık runa plastiği uygulanır

Burun Estetiği Sonrasında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Burun estetiği sonrasında görülen şişlikler morluk ve belli bir orandaki kanama normaldir. Estetik operasyon sonrası burnun ağrılarının hafiflemesi ve daha rahat nefes alıp vermeyi sağlamak amacıyla yatış pozisyonuna dikkat etmek gerekir.

Bununla beraber estetik operasyonun hemen arkasından yüzdeki minik ifadelerine dikkat etmek gerekir burun üzerine kesinlikle 50 faktör ve üzeri güneş kremi kullanmak son derece önemlidir. Ayrıca sodyum barındıran yiyeceklerden de uzak durmak gerekir burada Doktor Tavsiyelerine uymak büyük önem taşır

Burun Estetiğinde Burun İçi Tampon Konulur Mu?

Burun estetiği operasyonlarında tampon kullanılır. Tamponun görevi ise burun içi cildinin burun iskeleti yapılarına erken tutunarak yapışmasını sağlamaktır. Hızlı bir şekilde iyileşip nefes alıp vermeyi kolaylaştırır.

Hastası Ne Zaman Taburcu Olur?

Bunun istediği ameliyatları sonrasında genellikle hasta var bir gece hastanede yatırılır ve taburcu edilir. Evde ise hasta ilk 7 gün başının altında iki yastık ile uyuyarak başını yukarda tutmalıdır.

Estetik Sonrası Hastasında Çok Ağrı Olur mu? Morluk ya da Şişlik Olur mu?

Estetik sonrasında ağrı genellikle olmaz. Olmaması için de ağrı kesiciler verilir. Şişlik ve morluklar ise genellikle birkaç gün içinde normale döner.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Burun estetiği çoğunlukla sağlık nedeni başta olmak üzere uygulanır. Ciddi şekil bozuklukları ve buna bağlı olarak yaşanan solunum problemleri birincil nedenlerdir. Ancak kişiler burnunun görüntüsünden şikayetçi olduğu için ve özgüven kaynaklı olarak da burun estetiği yapılabilir.

Burun Estetiği Yaş Sınırı Var mıdır?

17 ve 18 yaşından itibaren burun estetiği operasyonları uygulanabilir.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları yapılacak olan operasyonun türüne bağlı olarak değişir. Ayrıca, estetik operasyonu yapacak doktorun uzmanlığı ve hastane de fiyatlarda etkilidir.

Karın Germe Ameliyatı

Karın germe orta boy altı Karın bölgesinde bulunan yağların alındığı ve ciltteki sarkmaların düzeltilerek karın kaslarının sağlamlaştırılmasına verilen addır. Böylece, sarkık bir görünümden kurtulabilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır

Karın alt bölgesinden ve göbek deliği çevresinden kesi yapılır. Bu bölgedeki deri kaldırılarak fazla yağlar alınıp deri gerdirilir. Gerekli onarımların ardından dikiş atılır. Pansuman yapılır.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı

Karın germe ameliyata öncesinde Aspirin ve benzeri kan sulandırıcılardan uzak durulmalı mideyi rahatlatan yiyecekler tüketilmeli, alkol ve sigara kullanılmamalı, vitamin hapları kullanılmamalıdır. Ayrıca obez hastaların yeterli kiloya ulaşması gerekmektedir ve doktorların tüm tavsiyelerine uyulmalıdır.

Karın Germe Ameliyatı iyileşme süreci

Karın germe ameliyatı iyileşme süreci herkeste farklı olmaktadır bu süreyi etkileyen bazı faktörler bulunur bu faktörlerin başında yaş en başta gelmektedir. Bununla birlikte hastanın genel sağlık durumu ve uygulanan karın germe ameliyatı türü de önemlidir ve en önemlisi de hastanın ameliyat sonrası bakımı iyileşme sürecinde son derece etkilidir.

Karın Germe Ameliyatı Ağrılı mıdır?

Karın germe ameliyatları sonrası belli bir ağrı oluşacaktır. Bu ağrıların en aza indirgenmesi için doktor Tavsiyelerine uyulması ve verilen ilaçların düzenli olarak kullanılması son derece önemlidir

Karın germe ameliyatından sonra iz kalır mı?

Karın germe ameliyatının türüne göre değişmekle birlikte karın germe ameliyatının izleri tamamıyla gitmez ancak 2 yıl gibi bir süre içinde izi Solan bir ameliyattır

Doğum Sonrası Çatlaklar Karın germe ile geçer mi?

Doğum sonrası oluşan çatlaklar karın germe ameliyatlarında doğum sonrası sarkmalarla birlikte tamamı ile giderilebilmektedir

Karın Fıtığı Karın Germe ile giderilir mi?

Bu durum iyi bir uzmanlık alanı gerektirmekle birlikte uzman cerrah ve plastik cerrahın işbirliği ile karın fıtığıyla karın germenin bir arada yapılması mümkündür.

Karın germe ameliyatı fiyatları

Karın germe ameliyatlarının da farklı türleri bulunduğu için karın germe fiyatları da operasyonun türüne bağlı olarak değişir.