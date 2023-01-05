Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

Burun tıkanıklığını geçirecek yöntemler nelerdir? İşte evde uygulayabileceğiniz burun tıkanıklığı açma yöntemleri..

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde birçoğumuzun en büyük sorunları arasında yer alan burun tıkanıklığı yaşam kalitenizi düşüren bir durumdur.

Burun tıkanıklığı nefes alıp vermenizi zorlaştırırken yeme içmenizi dahi engelleyebilir.

Nezle ve grip sonrası ortaya çıkan burun tıkanıklığı uyku düzeninize bozarak rahat nefes alamamanıza sebep olur.

Burun tıkanıklığı koku almanızı azaltırken, günlük rutinleriniz olan yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi aktivitelerinizde nefes nefese kalmanıza neden olur. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığı için doktorunuzun verdiği sprey ve ilaçlar dışında evde uygulayacağınız bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. İşte o yöntemler;

- Limon, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çayları grip ve nezleyi geçirerek burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.

- Burun tıkanıklığını geçirmek için burnunuza tuzlu su çekebilirsiniz.

- Denize girmek burun tıkanıklığının açılmasına yardımcı olur

- Uyku esnasında yastığınızın yüksek olması burun tıkanıklığının hafiflemesine destek olur.

- Sıcak su ile duş alınması, broşları açacağı için burun tıkanıklığını geçirmektedir.

- Oda içerisinde nemli su bulundurmak havayı yumuşatacağı için nefes alıp vermeniz kolaylaşacaktır.