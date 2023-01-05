Petrol
79.68
2.36%
Euro
19.9618
0.35%
Dolar
18.7619
0.10%
Altın
1.115
-0.17%
Borsa
5415
0.00%
Bitcoin
318.295
-0.49%
BTXN Coin
7.09
-3.92%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

    Burun tıkanıklığını geçirecek yöntemler nelerdir? İşte evde uygulayabileceğiniz burun tıkanıklığı açma yöntemleri..
    • 05.01.2023 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

    Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde birçoğumuzun en büyük sorunları arasında yer alan burun tıkanıklığı yaşam kalitenizi düşüren bir durumdur.

    Burun tıkanıklığı nefes alıp vermenizi zorlaştırırken yeme içmenizi dahi engelleyebilir.

    Nezle ve grip sonrası ortaya çıkan burun tıkanıklığı uyku düzeninize bozarak rahat nefes alamamanıza sebep olur.

    Burun tıkanıklığı koku almanızı azaltırken, günlük rutinleriniz olan yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi aktivitelerinizde nefes nefese kalmanıza neden olur. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

    Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir? #1

    Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

    Burun tıkanıklığı için doktorunuzun verdiği sprey ve ilaçlar dışında evde uygulayacağınız bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. İşte o yöntemler;

    - Limon, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çayları grip ve nezleyi geçirerek burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.

    - Burun tıkanıklığını geçirmek için burnunuza tuzlu su çekebilirsiniz.

    - Denize girmek burun tıkanıklığının açılmasına yardımcı olur

    Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir? #2

    - Uyku esnasında yastığınızın yüksek olması burun tıkanıklığının hafiflemesine destek olur.

    -  Sıcak su ile duş alınması, broşları açacağı için burun tıkanıklığını geçirmektedir.

    - Oda içerisinde nemli su bulundurmak havayı yumuşatacağı için nefes alıp vermeniz kolaylaşacaktır.


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    ABD'de gıdadan gelen tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
    Sağlık

    ABD'de gıdadan gelen tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı

    Vitor Pereira: Jesus'la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk
    Dünyadan futbol

    Vitor Pereira: Jesus'la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk

    Görüş Bildir