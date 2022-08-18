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    Burun yağlanması neden olur? Burun yağlanmasına gelen kürler..

    Burun yağlanması sorununu ortadan kaldırmak için evde hazırlayabileceğiniz bazı kürler bulunuyor.İşte burun yağlanmasını yok edecek kürler..
    • 18.08.2022 - 13:43
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    Burun yağlanması neden olur? Burun yağlanmasına gelen kürler..

    Burun yağlanması bazı kişilerde sık sık ortaya çıkan bir sorundur.Burun bölgenizde yağlanmalar oluşuyor ve sivilceler çıkıyorsa bunu dert etmeyin.Evinizde yapacağınız bazı yöntemler ile burun yağlanmasını ortadan kaldırabilirsiniz.

    Burun yağlanması sorunu yediğimiz yiyeceklerden dolayı veya kullanılan ilaçlardan ötürü meydana gelebilir.

    Burun yağlanması neden olur? Burun yağlanmasına gelen kürler.. #1

    Burun bölgesinde yağ bezelerinin yoğun olmasından dolayı ve büyük gözenekler olması sebebiyle burun bölgesi diğer bölgelere göre daha fazla yağlanmaya müsaittir.

    Burun bölgesinde oluşan bu yağlanmayı ortadan kaldırmak için evde bazı kürler hazırlayarak yağlanmayı önleyebilirsiniz.

    Yumurta akı kürü

    Yumurta akı içerisinde bulundurduğu vitamin sayesinde cilt lekelerinden kurtulmaya ve ciltteki yağlanmanın azalmasını sağlamaktadır.Yumurta akı ile hazırlayacağınız maske sayesinde burun yağlanmasını azaltabilirsiniz.

    Yumurta akını köpük haline gelene kadar çırparak elde ettiğiniz haliyle burnunuza sürün ve kurumasını bekleyin.Yumurta akı kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayarak kurulayın.Bu işlemi haftada en az 2 kez uygulayarak sonuç elde edebilirsiniz.

    Burun yağlanması neden olur? Burun yağlanmasına gelen kürler.. #2

    Salatalık kürü

    Salatalığı rendeleyerek süzün.Salatalıktan çıkan suyu limon suyu ile karıştırarak burnunuza uygulayın.Ardından yüzünüzü yıkayarak kurulayın.Bu işlemi her gün düzenli olarak uygulayabilirsiniz.


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