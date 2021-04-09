Buz Lazer Epilasyon Nedir? Buz Lazer Nasıl Uygulanır?

Buz Lazer, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayına sahip olması ve hakkındaki klinik çalışmalarla etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamış bir sistem.

İstenmeyen tüylerin kalıcı olarak giderilmesinde en etkili yöntemin lazer epilasyon olduğu herkesin malumu. Ağrısız lazer epilasyon olması ile dikkati çeken Buz Lazer Epilasyon, son yılların en popüler lazer epilasyon yöntemi olarak öne çıkıyor. Peki ‘‘Buz Lazer Nedir, Nasıl Uygulanır?’’, sizler için araştırdık.

Buz Lazer Nedir?

Öncelikle Buz Başlık, Buzlu Başlık gibi isimlerle uygulanan yöntemlerin gerçek Buz Lazer olmadığını belirtmekte fayda var. Buz Lazer, sadece Soprano Ice serisi cihazları kapsayan patentli bir marka. Dünyada seksenden fazla ülkede uygulanan Buz Lazer, patentli teknolojilere sahip bir dünya markası. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayına sahip olması ve hakkındaki klinik çalışmalarla etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamış bir sistem.

Buz Lazer, Ice Teknolojisi ile uygulama esnasında cildi -3 dereceye kadar soğutuyor. Soğutma, tedavi başlığının safir ucundan yapılıyor. Başlık cilde değdiği an buz gibi soğuk bir his veriyor, Buz Lazer adını bu soğuk histen alıyor. Etkili soğutma tüm uygulama boyunca devam ediyor ve cilt yüzeyi korunuyor. Aynı zamanda ağrısız ve konforlu bir lazer epilasyon sağlanıyor.

Buz Lazer, günümüzün en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olunca haliyle taklitlerine de rastlamak mümkün. Maalesef taklit cihazlarla sonuç alınamadığı gibi sağlık açısından tehlikeli sonuçları da olabiliyor. Bu konuda uyarımızı yapıp, Buz Lazer hakkında bilgi vermeye devam edelim. Buz Lazer, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin epilasyonunda FDA onayına sahip. Güneşlendikten bir hafta-on gün sonra Buz Lazer yapılabiliyor. Cilt renginin açılmasını beklemeden güvenli bir şekilde lazer epilasyon yaptırabilmek elbette büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü, bazı lazer epilasyon yöntemlerinde en az 1 ay cilt renginin açılmasını beklemek gerekiyor. Aksi halde ciltte yanık, lekelenme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabiliyor. Buz Lazer ise bu riskler olmadan yaz/kış her mevsimde güvenle uygulanabiliyor.

Buz Lazer Nasıl Uygulanır?

Ülkemizde ütüleme epilasyon olarak bilinen uygulama tekniği, Buz Lazer sistemini geliştiren firmanın patentli teknolojisi. SHR (Super Hair Removal) adı verilen bu uygulama tekniğinde, tedavi başlığı cilt yüzeyinde sürekli hareket ettiriliyor. Sürekli hareket eden başlık ile masaj konforunda bir uygulama gerçekleşiyor. Bu yöntemde kıllar kademeli olarak ısıtılıyor. Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinde tekli atışlarda hissedilen ısı, yerini buz gibi soğuk bir masaj hissine bırakıyor. Buz Lazer epilasyonun ağrısız olmasını sağlayan bir diğer patentli teknoloji de bu uygulama tekniği.

Yenilikçi ve öncü teknolojilerle donatılmış Buz Lazer, ortalama 8 seans öneriliyor. Kılın kalınlığı, yoğunluğu, rengi gibi faktörlere bağlı olarak seans sayısı değişebiliyor. Bazı kıl yapılarında 6 seans yeterli olurken, bazen ek 1-2 seans daha gerekebiliyor.

Modern çağın gereksinimi olarak artık erkekler de medikal estetik uygulamalarından artan oranda yararlanıyor. Bu uygulamaların başında da lazer epilasyon geliyor. Kadınlara kıyasla daha kalın ve yoğun kıl yapısına sahip erkekler için Buz Lazer ideal bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Ağrısız olması özellikle sırt gibi derin yerleşimli kılların olduğu bölgelerde büyük bir konfor sağlıyor.

Sakal üzeri, kaş üzeri gibi hassas uygulama gerektiren bölgeler için Buz Lazer özel bir uç kullanıyor. Bu uç, tedavi başlığına takılarak kullanılıyor. Burun içi ve kulak içi gibi erişilmesi zor alanlarda da bu uçtan yararlanılıyor.

Tüm cilt ve kıl tipleri için çözüm sunan Buz Lazer, hem kullanıcılar hem de uygulama yaptıranlar için avantajlı ve konforlu bir sistem.

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