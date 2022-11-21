Çanakkale’de, hastanın mesanesinden 20 taş çıkarıldı

Karın ağrısı ile gittiği hastanede mesanesinde 20 tane taş olduğunu öğrenen Hayrettin Gültekin, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Çanakkale’de 30 yaşındaki Hayrettin Gültekin, idrar yanması ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne başvurduğunda mesanesinde en küçüğü 3-5 santimetre ebatlarında, 20 taş olduğunu öğrendi.

Ameliyat masasına yatan Gültekin’in mesanesinden, toplam ağırlığı 550 gram olmak üzere 20 taş çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre; taşların çıkarılmasının ardından Gültekin, yeniden sağlığına kavuştu.

“2 santimlik bir kesiden 20 taş çıkardık”

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hayrettin Bey'i hemen ameliyata aldık. Kendisi daha önce de bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizler de 2 santimlik bir kesiden buradaki 20 taşı çıkardık.

“Bugüne kadar çıkarttığımız en büyük taşlar bunlardı”

Hastamız ameliyatının 3'üncü gününde. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz. Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar bunlardı.





“Ender görülen bir durum”

Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük. Çapı ise 9 santim ebadındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda, bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu ender görülen bir durum. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek"

“Büyük sıkıntılarım vardı”

Hayrettin Gültekin ise, "Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Ameliyattan sonra çıkartılan taşları görünce çok şaşırdım. Böyle bir durum beklemiyordum." diye konuştu.