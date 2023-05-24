Canan Karatay "Anne sütünden farksız" diyerek açıkladı! Her sabah bir fincan içerseniz... Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, mucizevi besini açıkladı. "Anne sütünden farksız" diyerek faydalarından bahseden Canan Karatay, her sabah 1 fincan içilmesini önerdi.

Günümüzde tükettiğimiz besinlerin besin değerleri düşük olduğundan bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiliyor.

Bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklara kalkan olmak için doğal besinlerden besin değerlerini almak gerekiyor.

Sağlıklı beslenme alanında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, hangi besinlerin neye iyi geldiğini açıklıyor.

Sık sık programlara çıkarak açıklamalar yapan Canan Karatay, bu kez mucizevi bir besinden bahsetti. “Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür” diyerek açıkladı.

Her sabah 1 fincan içildiğinde sonucunda oluşacak mucizeleri duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o süper besin...

Mucizevi besin: Zeytinyağı

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve işlenmemiş zeytinyağı için “Ana sütünün aynısıdır” dedi. Israrla önerdiği zeytinyağının, karaciğer yağının giderilmesinden mide ülserini önlemeye kadar birçok faydası bulunuyor.

Zeytinyağının faydaları

· Kanseri önleme konusunda faydalı oluyor.

· Karaciğer yağının giderilmesi konusunda faydalı oluyor.

· Mide ülserinin önlenmesine yardımcı oluyor.

· Antioksidan kaynağı olarak biliniyor.

· Tüm vücut hücrelerini etkiliyor.

Her sabah 1 fincan içilmeli

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının her sabah 1 fincan içilmesini öneriyor. İsteğe bağlı olarak yemeklere ya da salataya da katılabilir.