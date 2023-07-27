Canan Karatay fena azarladı! Yasak listeyi açıkladı: "Ağzınıza sürmeyin" dedi... Vücudu darmaduman ediyor Herkesin sevdiği isimler arasında yer alan Canan Karatay, yasak listesini açıkladı. Karatay, "yenilmesi zararlı olan" yiyecekler konusunda tek tek uyardı.

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor ve herkesin ilgisini çekiyor.

Verdiği sağlıklı tarifler ile bazı kesimlerin eleştirdiği Canan Karatay, şimdi ise yasaklarla dolu bir liste hazırladı.

Her zaman köy tereyağı, kelle paça ve kaya tuzu gibi besinlerin sağlığa önemini vurgulayan Canan Karatay'ın yasak listesi ön plana çıktı.

Bu listeye göre "yenilmemesi" gereken yiyeceklerin listesi şu şekilde;

- Şeker, çikolata ve her türlü yapay tatlandırı içeren gıdalar ve tatlılar,

- Reçeller, pekmez, şurup

- Ambalajında diyet yazan ürünler

- Simit, kuru pasta, yaş pasta, börek, poğaça, açma gibi hamurişi ağırlıklı besinler

- Pirinç pilavı

- Patates,

- Mısır

- Makarna

-Mayonez, ketçap ve hazır soslar

-Fazla şeker içeren meyveler

-Süt tozu

-Protein tozu

-Yumurta tozu

-Krema vb. ürünler.