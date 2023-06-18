Canan Karatay formülü verdi! Zeytin çekirdiğini sakın çöpe atmayın! Pişmanlık sebebi... Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin çekirdeklerinin çöpe atılmaması gerektiğini söyledi. Karatay, çekirdeklerle ilgili yaptığı açıklama ile de yeni bir sağlık formülünü vermiş oldu.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay'dan yeni bir sağlık formülü geldi.

Sağlıklı bir bedene sahip olmayı ve uzun yaşamaya dair detayları anlatan Karatay, zeytinin, kendisinden çok daha faydalı olan besinin zeytin çekirdeği olduğunu söyledi.

Bugüne kadar çöpe attığımız zeytin çekirdeğinin faydalarını duyan ise şaşırdı.

Konu hakkında konuşan Karatay, çöpe atılmaması gerektiğini söyledi.

Zeytin çekirdeğini yutmak...

Zeytin çekirdeğinin sağlığa ve bedene saymakla bitmeyen faydası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay "Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz." dedi.

''Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın, yutun'' diye açıklama yapan Canan Karatay, zeytin çekirdeğinin kötü kolesterolü düşürdüğünü söyledi.

Canan Karatay, günde muhakkak 5 ya da 6 adet zeytin yiyip çekirdeğini ise yutulmasını önerdi.

"Kötü kolesterolü yok ediyor"

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam için zeytin çekirdeğinin yutulmasına dikkat çeken Canan Karatay, "Kötü kolesterolü yok etmenin çaresi budur." dedi.