Canan Karatay liste verdi! Bunları yiyen yataktan zımba gibi kalkıyor Prof. Dr. Canan Karatay, sabah yorgun uyananlara için doğal besinlerden oluşan listeyi açıkladı.

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği sağlıklı tariflerle tanınıyor.

Söylemleri ve zaman zaman verdiği tariflerle eleştirilen Karatay, bu defa yorgun uyananlara özel bir liste paylaştı.

Tereyağının faydalarından bahseden Canan Karatay, hakiki köy tereyağının ölçülü şekilde kullanıldığı takdirde zararı değil faydaları olduğunun altını çizdi.

Canan Karatay, sabahları daha dinç olmak ve kolayca uyanmak için köy tereyağının tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay'dan öneriler

Canan Karatay aynı zamanda kuyruk yağı olarak bilinen hayvansal yağın Anadolu'da eritilip içildiğinden bahsetti.

Bu uygulamanın alışkanlık olmasının ömrü uzattığını söyleyen Karatay, kuyruk tereyağı eritip içenlerin 90-95 yaşına kadar yaşadığına değindi.

Karatay ayrıca, kavurmanın yağı ile birlikte tüketilmesi gerektiğini devurguladı.

Yağ tüketiminin kalp damarlarını tıkadığı ve kalbe zarar verdiği iddiaları üzerine de konuşan Canan Karatay, enerji depolamak için tereyağı kullanmak isteyenlere müjdeyi verdi. Kalbe zarar veren yağların işlenmiş trans yağlar olduğunu aktaran Canan Karatay, ölçülü tüketildiği takdirde tereyağının böyle bir zararının asla olmadığının altını çizdi.