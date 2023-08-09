Canan Karatay uyardı: Aman dikkat! Kısırlığa davetiye çıkarıyor... Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan zeytini birçok kişi yanlış tüketiyor. Sağlıklı beslenme alanında yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay zeytini bu şekilde tüketenleri "Kısır kalırsınız" diyerek uyardı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki öncü isimlerinden biri olan Canan Karatay, sadece sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle değil, hastalıklar hakkındaki açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak yaptığı dikkat çekici uyarıyla tüm gözler yine onun üzerine çevrildi. Karatay, kahvaltı sofralarında sıkça tüketilen zeytini işaret ederek, vatandaşları uyardı.

Tuzlu olması sebebiyle birçok kişi zeytinleri sofraya koymadan önce sudan geçiriyor. Karatay, bu yöntemin zehir saçtığını vurguladı.

Canan Karatay’a göre bilinçli olarak kullanıldığında birçok fayda sağlayan zeytin, yanlış tüketimde kısırlığa davetiye çıkarıyor.

"Kısır kalırsınız"

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin sudan geçirilip tüketilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.”

Doğru tüketildiğinde zeytinin faydaları

· Sindirimi kolaylaştırır

· Saç, cilt ve tırnak için besleyici

· Kanseri önler

· Uzun süre tok tutar

· Kalp sağlığını korur

· Vücut gelişimine destek olur

· Kan yapar