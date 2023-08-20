Canan Karatay'ın gençlik iksiri: Ciltte kırışıklık bırakmıyor! Ezber bozan reçeteleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, 10 yaş gençleştiren sırrı açıkladı. Karatay, “uyuyana kadar tüketin” diyerek uyardı. İşte o mucizevi besin…

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Prof. Dr. Canan Karatay, yıllar içinde beslenme konusundaki önerileriyle pek çok kişinin yaşam tarzını değiştirmesine katkı sağladı.

Bu seferki önerisi ise gençlik ve cilt sağlığına yönelik oldu. Ünlü profesör, 10 yaş geriye götüren besin tarifini açıkladı.

Cildin yaşlanma belirtileri, pek çok kişi için endişe kaynağıdır. Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği bu besin, doğal yollarla cilt sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

Karatay'a göre, C vitamini bakımından zengin olan bu besini, sabahtan akşama kadar tüketmek cildin genç ve sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Özellikle ciltte oluşan kırışıklıklar ve göz altı torbalarının oluşmasını engellemeye yardımcı olan bu besin, cildin elastikiyetini artırarak gençlik etkisi yaratabiliyor. İşte o besin…

Gençlik iksirini açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağından sonra gençlik iksirini kivi olarak açıkladı.

C vitamini açısından zengin olan kivinin 10 yaş gençleştirdiğini belirten Karatay, akşam saatlerine kadar günün her anında tüketilebileceğini söyledi.