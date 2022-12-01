Çare olduğu derde bakın! Gül yağıyla kasıklarınıza masaj yapmanın etkisi...

Aromaterapide kullanılan gül yağı, karın kaslarının olduğu bölgeye sürüldüğünde ve masajla desteklendiğinde adeta mucizeler yaratıyor.

Sevgi ve aşkın timsali gül, her rengi ve çeşidiyle mutluluk sebebi olabilir. Romantizmin olmazsa olmaz güller, hediye olmanın dışında da birçok etkiye sahip. Özellikle yapraklarından elde edilen gül yağı, aromaterapinin vazgeçilmezleri arasındadır.

Nefis kokusuyla içleri huzur dolduran gül, yağı çıkartılarak kullanılıyor.

Kozmetikten sağlığa çeşitli kullanım alanları olan gül yağı, doğru yöntemle uygulandığında inanılmaz faydalar sağlıyor.

Osmanlı tıbbında ağrı kesici olarak kullanılan gül yağının en ilginç kullanım alanı ise "kasık bölgesi".

Gül yağıyla kasıklara masaj yaparsanız;

Birkaç damla gül yağını elinize damlatıp yayın.

Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız gül yağını karın kasları bölgesine masaj olarak uyguladığınızda bağırsaklarınızı rahatlatabilirsiniz.

Aynı zamanda gül yağından gelen koku, kadın ve erkeklerde cinsel istek uyandırmada etkilidir.