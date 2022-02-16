Çaya limon atanların vücuduna aldığı mucizevi etkiler

Limonun faydalarını sadece yemeklerde kullanarak ya da suyunu içerek almak zorunda değilsiniz. Bunlar dışında da çayın içine limon atarsanız, faydaları ile tanışabilirsiniz.

Karadeniz'in incisi olan ve birçok insanı tiryaki haline getiren çay, en samimi sohbetlerin nedenidir. Masalarda hep baş köşelerde durur...

Yemekten sonra tatlının yanında edilen sohbetlerde hep bir bardak sıcak çay bulunur ve muhabbet uzadıkça uzar.

Kahveden ziyade Türk milletinin içmediği zaman başının ağrıdığı çay, "milli ve göz bebeği" olan bir içecektir.

Bu kadar güzel detayı bir araya getiren ve herkesin hayatında yeri olan çayın faydaları ise saymakla bitmiyor.

Çay, kalp sağlığına faydalı olan flavonoid adı verilen bir antioksidan grubu içerir ve bu nedenle kalp hastalıkları için koruyucu bir etkiye sahiptir.

Şişkinliği azaltan ve kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen çay, iç kanama riskini ise azaltıyor.

Tüm bu faydaları sayesinde çay tiryakilerinin yüzü gülerken, limonla karışırsa ne olur? Çay ve limon karışımı vücut üzerinde olan etkileri ile ön plana çıkıyor.

Bu iki karışım sayesinde hem çayın hem de limonun faydalarından yararlanmanız mümkün olacak.

ÇAY VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

Limonlardaki sitrik asit içeriği dikkat çekici derecede yüksektir ve karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Bu nedenle çayı tek başına değil mutlaka limonla limonla birlikte tüketin.

Bu sayede karaciğerde biriken tüm atıklardan ve toksinlerden kurtulmanız kolay olacaktır.

Limonun içindeki C vitamini grip, öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Çay ve limon ikilisi ise boğazları yumuşatarak, kısa sürede iyileşmeye yardımcı oluyor.

Ayrıca çayın içine damlattığınız birkaç damla limon, vücudunuzun yenilenip enerji almasına destek verir. Gün içinde çalışmaktan yorgun düşenler, akşam eve gelince mutlaka limonlu çay içmeli.

Limonlu çay, ölü deri hücrelerini yok etmeye ve yüzünüzü gençleştirmeye yarayan özelliklere sahiptir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin deneyeceği ilk seçenekler arasında yer alır.

Dişler için oldukça faydalı olan bu karışım,şişmiş diş etlerine iyi gelir. Ayrıca limon başlı başına diş için bir mucize... Dişleri beyazlatıp, temizlemeye yardımcı oluyor.

ÇAYIN BESİN DEĞERLERİ

100 g çayda aşağıdakiler bulunur: